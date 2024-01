La Paris All Star Orchestra estrena “Son Mentiras”, su nuevo sencillo con José Berrios

La Paris All Star Orchestra, una de las agrupaciones más destacadas de la salsa contemporánea, presenta su nuevo sencillo «Son Mentiras», una canción que combina el sabor de la salsa clásica con la voz potente y melódica de José Berrios, uno de los cantantes más reconocidos del género. «Son Mentiras» es una composición de Otto Duniel Ferreiro, quien también ha escrito éxitos para otros artistas del genero Tropical Salsa. El arreglo musical estuvo a cargo de Kevin Pagán, el talentoso bajista y director musical de la orquesta.

«Son Mentiras» es el primer sencillo del este 2024, y proximamente saldrán al mercado nuevos proyectos de esta agrupacion versátil y con estilo original, que ha sabido fusionar la salsa de la vieja escuela con los sonidos actuales. La Paris All Star Orchestra se ha consolidado como una de las propuestas más frescas y originales de la salsa, gracias a su trabajo constante y a su pasión por la música.

La Paris All Star Orchestra invita a todos los amantes de la salsa a disfrutar de su nuevo sencillo «Son Mentiras», que ya está disponible en todas las plataformas digitales. También pueden seguir a la orquesta en sus redes sociales, donde encontrarán más información sobre sus próximos proyectos y presentaciones. La paris all star orchestra agradece el apoyo de su público y les promete seguir brindando lo mejor de su música:

Contacto

Eric Maldonado

+1-813-340-6001