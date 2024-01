La Puertorriqueña de Don Perignon presenta su nuevo trabajo discográfico «Demostrando a Tiempo»

Con gran entusiasmo, La Puertorriqueña de “Don Perignon” anuncia el lanzamiento de su producción discográfica más trascendental, titulada Demostrando a tiempo.

Este lanzamiento es un testimonio de más de cuarenta y cinco años dedicados a la música por parte del líder de la orquesta, Pedro Morales Cortijo, conocido artísticamente como “Don Perignon”. Después de superar desafíos de salud, “Don Perignon”, con renovado vigor, dirige su atención hacia lo que denomina «un capítulo inédito para la orquesta».

¿Y qué mejor manera de iniciar esta nueva fase que con el lanzamiento del álbum? Demostrando a tiempo, título derivado de la composición de Moncho Rivera con arreglo de Carlos García, añade un matiz histórico y significativo a la grabación. “Don Perignon” destaca la importancia de rendir homenaje a los pioneros de la música popular puertorriqueña, Ismael Rivera y Rafael Cortijo, subrayando la influencia crucial que tuvieron en el movimiento musical al que pertenece su agrupación:

«Moncho representa a Ismael Rivera y yo represento a Rafael Cortijo. Ellos (Cortijo y Rivera) fueron quienes crearon lo que hacemos, por eso decidimos rendir homenaje a estos dos grandes de nuestra música.»

Paralelamente, el disco abre con una composición de Sammy Ayala, titulada ‘Dilo tú’, grabada anteriormente por el Combo de Rafael Cortijo. Dicho tema, en esta ocasión incluye un exquisito solo de timbal por parte de Perignon.

Esta, que viene a ser la producción número trece de La Puertorriqueña rescata dos joyas del prolífico compositor Catalino “Tite” Curet Alonso. La primera, ‘Aquí estoy con mi son’, fue grabada por primera vez en 1991 por el cantante Frankie Hernández bajo la producción de Bobby Valentín. La segunda, ‘Soy tu ley’, se había grabado inicialmente en tiempo de bolero por Cheo Feliciano, el denominado “Señor sentimiento”. Para esta ocasión, el hábil arreglo musical -en clave de salsa- de Ramón Sánchez le da al tema un fascinante matiz, al integrarlo con la distintiva sonoridad de la orquesta. Cabe destacar que ‘Soy tu ley’ estaba destinado a formar parte del álbum Música Maestro (2014), pero como los buenos vinos, aguardó pacientemente hasta alcanzar su punto óptimo para ser publicado.

Destacando la diversidad musical, el álbum incluye ‘A quién iré’, una composición del cantautor Héctor Olmo, que a solicitud de Perignon, busca expresar gratitud a Dios por todo lo que le ha brindado, incluido lo que el líder de orquesta denomina «una nueva oportunidad de vida».

«Tengo mi manera de darle gracias a Dios, pero no a través de un mensaje tan fino como ese», señala el director de La Puertorriqueña, al considerar que la canción escrita por Olmo vino a responderle preguntas sobre todo lo que ha logrado musicalmente, a pesar de los múltiples obstáculos que se le han presentado. ‘A quién iré’ cuenta con el arreglo de Juan C. Cardona, la participación vocal de Alex D’ Castro y la creación de los coros del propio “Don Perignon”.

Demostrando a tiempo incluye los temas: ‘Sácala a bailar’ (composición y voz de José Karlo Ribot, con un sabroso arreglo de Andy Guzmán quien incorpora un contundente solo de piano); ‘Sin brújula’ (letra de Harold Aguirre, en arreglo musical de Ramón Sánchez, cantando Joe González); ‘La clave me lleva’, ‘Como si me amaras’ y ‘Afinque, cadencia y sabor’ (título que enumera los adjetivos distintivos de La Puertorriqueña).

Demostrando a tiempo refleja la dedicación y el talento inigualable de “Don Perignon” y La Puertorriqueña. A través de una cuidadosa fusión de tradición e innovación expuesta en el repertorio, este álbum representa la invaluable contribución de la orquesta, cautivando a bailadores de todo el mundo con su vibrante y distintivo sonido.

La Puertorriqueña de “Don Perignon” invita al público a sumergirse en esta experiencia musical única y a disfrutar de Demostrando a tiempo, disponible en plataformas digitales y tiendas de música selectas.

Contacto

Correo

donperignonylapuertorriquena@gmail.com

(787) 447-3507