Noel Vargas lanza su nuevo tema «Paraíso» junto al cantante Boricua Siul Rotceh

El talentoso productor y compositor Noel Vargas ha anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado «Paraíso», en colaboración con el reconocido artista boricua Siul Rotceh. Este tema promete ser un éxito en las listas de música latina y ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

«Paraíso» es una canción que combina los estilos únicos de Vargas y Rotceh, creando una mezcla perfecta de ritmos y melodías que invitan a bailar y a disfrutar. La letra de la canción habla sobre un amor que se siente como un paraíso y que trae felicidad a la vida de los protagonistas.

Noel Vargas, quien ha sido reconocido por su talento y versatilidad en la música, se encuentra emocionado por este nuevo lanzamiento y asegura que «Paraiso» es una canción que llegará al corazón de todos los que la escuchen. Por su parte, Siul Rotceh, está seguro de que esta canción será un éxito y agradece a Vargas por la oportunidad de trabajar juntos.

El sencillo «Paraíso» estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo lunes 22 de Enero. Además, se ha anunciado que el video-lyric oficial de la canción será estrenado el mismo día en el canal de YouTube de VMP Records. Sin duda, este tema promete ser uno de los más sonados del año y una muestra más del talento y la creatividad de estos dos grandes artistas latinos. ¡No te pierdas el lanzamiento de «Paraíso» y prepárate para bailar al ritmo de Noel Vargas y Siul Rotceh!

Contrataciones & Info

Vargas Music Productions / VMP Records

646-284-5846

noel.vargas@vmprecords.com