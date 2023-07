Los rendimientos del Tesoro aumentan mientras el mercado espera las declaraciones del presidente de la Fed Powell.

Aunque la mayoría de los titulares en los Estados Unidos hablan sobre el borde del colapso y de rescisión que está en su economía, la verdad es que los números de las empresas y el índice S&P500 siguen entregando buenos resultados frente al año 2022.

Las lecturas que se pueden dar son varias. De hecho, según la directora de inversiones de PNC Financial Services Asset Management Group, Amanda Agati, esta lectura de mercados “en alza” se debe a que la economía se comporta actualmente de manera “ilusoria”.

Entonces, es necesario que las personas puedan dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo detectar un mercado alcista? Si haces una revisión de cómo se encuentra el índice S&P500 durante el mes de junio de este 2023, encontrarás que tiene unos 4.409,59 puntos, lo que representa una variación importante frente a los 3.666,77 puntos de junio del año pasado.

Pero, ¿Cómo se explica esto? Para nadie es un secreto que el mercado estadounidense está presentando una inflación persistente, además de que la Reserva Federal ha decidido hacer subidas de tipos de interés y esto sin dejar de lado, las tensiones geopolíticas que hay a nivel mundial.

El mercado intenta protegerse ante las próximas declaraciones de la Jerome Powell

Jerome Powell durante el mes de julio, hará una reunión en la que se conocerá si durante el segundo semestre del año, se van a esclarecer los tipos de interés que se cobrarán y esto será lo que determine por saber dónde está realmente parada la economía estadounidense.

En estos momentos, la gran mayoría de los financistas y los mercados de Wall Street siente un temor por creer que existe una “sobrevaloración del mercado”, puesto que la tecnología está ganando tantos puntos positivos, que está forzando a que otros rubros también sumen puntos en alza que, en la realidad, no deberían tener.

¿Cómo se puede contextualizar esto? De manera muy sencilla: Apple puede presumir que durante este 2023, sus acciones han tocado un máximo histórico de 186,01 dólares, mientras que sus números el año pasado eran de unos 135,43 dólares.

El índice S&P 500 se puede observar que su subida alcanza hasta un 15%, mientras que otros indicadores económicos como el Dow un 3,5% y el Nasdaq Composite un 30,8%. Todo esto se puede deber también al impulso que ha generado el fabricante de chips Nvidia, quienes con su IA, han impulsado el mercado tecnológico en lo que ha sido el primer semestre del año.

¿Por qué Powell puede cambiar todo lo que hoy se muestra como positivo?

Mientras que el índice S&P 500 muestra números alcistas y positivos, la realidad es que el Gobierno estadounidense tuvo que alzar el techo de la deuda pública en los Estados Unidos. Además, se debe sumar que los rendimientos del Tesoro a 2 y 10 años siguen invertidos, un fenómeno económico que históricamente ha precedido en recesiones económicas para el país.

El banco central en estos momentos, anunció que podría subir dos veces más los tipos de interés en el mercado, y aquí es donde será fundamental ver cómo funciona realmente el mercado. Si la economía presenta crecimientos tan grandes, que evitará que estas decisiones le afecten o, por el contrario, darán paso a una recesión. Se podría decir, que los principales agentes económicos de los Estados Unidos mientras esperan las declaraciones de Powell en el mes de julio, están intentando inflar sus números positivos al máximo para luego “no sufrir tanto” ante una eventual caída.

De qué otra manera se podría explicar que mientras se esperaba una tasa de empleos “creados” de 190.000 para el mes de mayo, el número llegó a más de 300.000 y todo ello con problemas de inflación y números de desempleo creciendo.

Desde la perspectiva de Paul Eitelman, estratega jefe de inversiones para Norteamérica de Russell Investments, considera que “pareciera que todas las noticias son buenas en economía”. Desde su punto de vista, esto ha sido posible gracias a una Reserva Federal que ha sido agresiva en sus decisiones. El verdadero problema está, en que conforme avancen las decisiones de la Reserva Federal, estas pueden afectar positiva o negativamente el mercado de manera rápida.

Básicamente, se puede afirmar que los indicadores económicos estadounidenses están trabajando “horas extras” para intentar seguir generando números positivos mientras llega el golpe de realidad que tiene la economía en estos momentos.