Luis Bernardo Pérez es el nuevo presidente de Digitel

Luego de más de cuatro años desempeñando el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, en los que la operadora se posicionó como líder en servicios de datos en Venezuela, pasa a presidir la posición más alta de la corporación.

La Junta Directiva de Digitel ha nombrado a Luis Bernardo Pérez, quien durante los últimos años ha estado al frente de la compañía como vicepresidente ejecutivo, como su nuevo presidente. Pérez sustituiría a Oswaldo Cisneros, pionero de las telecomunicaciones en Venezuela, fallecido el pasado 8 de noviembre de 2020 y quien fue su tutor desde los inicios de su carrera. Con este nombramiento, Luis Bernardo Pérez, continuará generando valor a la empresa, a sus empleados y a sus accionistas; gracias a una estrategia centrada en la innovación y en el servicio que las comunicaciones prestan a sus clientes.

Luis Bernardo Pérez forma parte de los líderes de la operadora 412 desde 2006, y desde esa fecha asumió posiciones claves en áreas como Operaciones de la Red, Comercial y Mercadeo; para luego ocupar la vicepresidencia ejecutiva; dirigiendo su estrategia en la consolidación de la operadora como la empresa líder en el servicio de datos celulares, gracias a su red de cuarta generación.

«Me siento honrado por este nombramiento, hoy más que nunca se mantiene intacto mi compromiso con quienes forman parte de esta empresa y con nuestros clientes», dice Luis Bernardo Pérez. «Digitel está centrada en ofrecer soluciones de conectividad, teniendo a la innovación como punta de lanza, para simplificar y mejorar la vida de nuestros clientes. He visto como hemos crecido, somos una empresa con ganas de hacer las cosas bien por el país y su gente, y ser parte de eso me hace sentir inmensamente orgulloso».

«En los últimos años, acompañé al Sr. Cisneros en la consecución de una meta, hacer de Digitel la empresa líder en conectividad, hoy esos planes que juntos trazamos se materializan, gracias a que seguimos enfocados en el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Hemos implementado cambios importantes en nuestra red, nos estamos preparando para ofrecer nuevos servicios como el 5G y estamos adecuando nuestros procesos y plataformas para ello, pensando en el cliente como el centro de nuestra acción. Agradezco el poder mantener el legado de un hombre visionario, por eso, seguiremos por este camino, porque entendimos que el mercado ha cambiado y hoy más que nunca nuestra tecnología representa un recurso primordial para la vida. Asumo este reto con mucha responsabilidad y con paso firme para alcanzar los objetivos del negocio» concluye Pérez.

De la mano de Luis Bernardo Pérez como presidente de Digitel continuarán los planes para llevar más y mejor tecnología a los venezolanos, realizando mejoras en su plataforma, que den paso a nuevas implementaciones como la red 5G, así como todos los beneficios que la conectividad puede ofrecer.

En: Negocios y Empresas