La realización de elecciones de la Asamblea Nacional (AN) en Venezuela está condicionada a la cuarentena por el coronavirus. Nicolás Maduro expresó que este año deben haber comicios parlamentarios «si lo permite la pandemia».

Sus palabras fueron este miércoles en cadena nacional de radio y televisión, a través de la cual invitó a los distintos sectores a presentar a sus candidatos para los comicios parlamentarios.

«Este año debe haber elecciones si lo permite la pandemia. Presenten sus candidatos, vayamos a la elección de la Asamblea Nacional, y los asuntos de los venezolanos los resolvemos con el voto popular en las urnas electorales el día de las elecciones, eligiendo una nueva AN, y gane quien gane», expuso Maduro.

Hizo un llamado a la población a rechazar todo acto de terrorismo y de mercenerios que vaya contra la paz y la convivencia.

«Trump escuchamos no es Maduro es un pueblo que Chávez educó, es la unión cívico militar, ni tú, ni mil como tú, podrán con este país», refirió.

Agregó que «este país puede más que mil Donald Trump y que mil conspiraciones».

Maduro a la oposición: «Presenten sus candidatos a la AN» was last modified: by

En : Política