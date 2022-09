Más Chic estrena «No lo tires», un programa para aprender a reutilizar los objetos

Bogotá, septiembre de 2022 – Nuevos episodios de la serie que trae miles de ideas para transformar viejos objetos en increíbles piezas deco llegan a la pantalla de Más Chic . No lo tires con episodios de estreno lunes y miércoles a las 5:30 pm

Madre e hija, Marta Vigo y Agustina Gallo recogen objetos que para algunos ya no tienen utilidad, y nos dan ideas para no tirarlos y poder reutilizarlos con propuestas súper creativas.

Como su nombre lo indica, No lo tires es una invitación a trabajar con todos aquellos objetos destinados a ir a la basura, sin tener en cuenta que se pueden rescatar y darles una segunda vida en grandes proyectos decorativos.

