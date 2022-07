Más Chic estrena la segunda temporada de Peinadas y divinas

Los mejores tips de estilismo en los episodios de estreno los miércoles a las 4:00 pm

BOGOTA, COLOMBIA.-

En julio llega a Más Chic la segunda temporada de una serie que inspira con los más innovadores cambios de look. Peinadas y divinas emite sus episodios de estreno en Colombia todos los miércoles a las 4:00 pm

Los estilistas Lozano son hermanos, y muestran los mejores peinados y cortes de pelo. Juntos realizarán cambios de look radicales y enseñarán las últimas tendencias para todo tipo de cabello.

Una serie de cuatro episodios donde, de la mano de dos grandes estilistas, se verán los mejores cambios de looks y las principales tendencias en peinado, corte y color para que cada mujer tenga la imagen que quiere lograr, con base en su estilo personal y en la moda.

Repeticiones: Además de su horario habitual de los miércoles a las 4:00 pm Peinadas y divinas se repite los sábados a las 4:00 pm

El canal de televisión Más Chic puede verse en Colombia por: Claro (SD 406; HD 1406), Directv (230), Movistar (379) y Tigo/Une (61).