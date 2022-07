Miguel Cabrera conectó su jonrón 506 en la MLB

Detroit, EEUU.- Los Tigres de Detroit vencieron 12 carreras por 4 a los Padres de San Diego en el Comerica Park, en un encuentro en el que Miguel Cabrera sumó su cuadrangular número 506 en su cuenta de por vida en las ligas mayores.

Cabrera tomó turno al bate en la parte baja del sexto episodio, con bases limpias y cuenta en 1-1, el criollo la sacó del parque por el jardín izquierdo del estadio, sumando la doceava carrera de la noche para la causa bengalí.

Con este batazo, “Miggy” se coloca a solo tres vuelacercas del puesto 26 de todos los tiempos, lugar que ocupa el exjardinero Gary Sheffield con 509 jonrones.

Cabrera batea, en lo que de campaña en la gran carpa, para .282/.325./.340 con cuatro jonrones.

