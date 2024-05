Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy jueves 02/05/24

ST. LOUIS BLUESHORA: 20:00 (-4 GMT)

MONEY: -228 (1,44)

ALTA/BAJA: 6.0

RECORD (G-GOT-POT-P): 29-12-4-33 PTOS: 86

RECORD LOCAL (G-P): 23-15

CF: 2,9 CC: 3,1

RACHA:GPPGP

PREDICCIÓN: 6

VS

CHICAGO BLACKHAWKS

MONEY: 198 (2,98)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 17-6-5-49 PTOS: 51

RECORD VISITA (G-P): 7-31

CF: 2,2 CC: 3,5

RACHA:PGPGP

PREDICCIÓN: 5

ALTA

————-

EDMONTON OILERSHORA: 20:30 (-4 GMT)

MONEY: -129 (1,78)

ALTA/BAJA: 6.0

RECORD (G-GOT-POT-P): 38-9-5-24 PTOS: 99

RECORD LOCAL (G-P): 26-11

CF: 3,6 CC: 2,9

RACHA:GGPPG

PREDICCIÓN: 1

VS

VEGAS GOLDEN KNIGHTS

MONEY: -110 (1,91)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 32-10-8-27 PTOS: 92

RECORD VISITA (G-P): 18-22

CF: 3,3 CC: 3,0

RACHA:PPGGG

PREDICCIÓN: 2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS RUN LINE.

——————–

VANCOUVER CANUCKSHORA: 22:30 (-4 GMT)

MONEY: -243 (1,41)

ALTA/BAJA: 6.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 42-6-8-22 PTOS: 104

RECORD LOCAL (G-P): 26-13

CF: 3,4 CC: 2,7

RACHA:GPGPG

PREDICCIÓN: 4

VS

ARIZONA COYOTES

MONEY: 203 (3,03)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-GOT-POT-P): 27-6-5-40 PTOS: 71

RECORD VISITA (G-P): 12-26

CF: 3,1 CC: 3,3

RACHA:PGGPP

PREDICCIÓN: 1

VANCOUVER CANUCKS MONEY LINE.

——————————-

