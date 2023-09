Oktober Beer Fest 2023 en la Colonia Tovar un evento de tradición

Tradición, concursos, espectáculos musicales y más en el Oktober Beer Fest 2023 en la Colonia Tovar

En las instalaciones de Moritz Bistro Bar se dieron cita los productores del evento y patrocinantes oficiales para revelar a los medios de comunicación cada uno de los detalles que harán que este Oktober Beer Fest sea único en el país siendo el festival alemán más grande de Venezuela.

El festival se llevará a cabo los días 29, 30 de septiembre y 01 de octubre a partir de las 11:00 a.m. en las instalaciones del Hotel Freiburg de la Colonia Tovar para disfrutar de todos los espectáculos que traen preparados.

Por otra parte, el alcalde del municipio Tovar Darwin Cáceres indicó «Hemos orientado a nuestros funcionarios para que se desplieguen durante este fin de semana, por lo que todos cuenten con nuestro apoyo para disfrutar de una fiesta de lujo de la tradición alemana».

Igualmente, Antonio Beiruti representante de Toro Motorcycles acotó que este año donan una moto León TR200 que será rifada y el dinero recaudado será donado a pacientes oncológicos.

La cartelera musical de cierre por día está contemplada con Dj Brayan Jimenez los 3 días de eventos, el viernes 29/09 la agrupación coloniera Legend´s y las influencers July & Naoh; el sábado 30/09 Somos La Calle y La Rockola Unplugged para luego finalizar el 01/10 con Hilarians, Yesterday, Criollo House Bandy y Ricardo para cerrar con broche de oro con arpa, cuatro y maraca con el Cartelu.

Así mismo, Pedro Aguerrebere dueño de Moritz Bistro Bar informó que gracias al convenio con Charcutería Tovar y Especialidades Meister mandaron a hacer una salchicha especial que solo podrás probar en este Oktober Beer Fest.

Cabe resaltar, que los colonieros este año se unen al Oktober Beer Fest para brindarles el mejor disfrute a todos los turistas con precios especiales en habitaciones, paseos y traslados con las famosas mulitas; así como lo realizará la reconocida marca Wawa @lawawa.ven con distintos paquetes saliendo desde Valencia y Caracas.

Las entradas se encuentran a la venta a través de www.kreatickets.com @kreatickets y taquillas del Hotel Freiburg y taquilla de Wynwood Park Valencia; un evento de Lion Rick Producciones.

Fotos: Juan Carlos Hernandez