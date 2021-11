¿Qué es el TDP y por qué este valor es importante al comprar un Computador?

¿Qué significa el TDP y por qué este valor es importante a la hora de comprar un Computador?.

Los procesadores de los dispositivos de cómputo, se rigen por rigurosas normas de fabricación que durante décadas han ido mejorándose en torno al menor consumo de energía y mayor refrigeración de estos dispositivos ya que mientras más fríos estén el esfuerzo y desgaste al realizar su trabajo es menor, esto conlleva a que los mismos ejecuten sus funciones con un mayor rendimiento.

Estos requerimientos de consumo de energía llevaron con los años a establecer parámetros de acuerdo a las características de diseño del procesador para evitar que se dañen, alguna vez hemos visto que dada una temperatura mayor a 70 grados centígrados un procesador Pentium procedía a apagarse, para protegerse asimismo de daño por sobrecalentamiento, indistintamente que originara el calentamiento el procesador tenían programada esa función.

Entonces, ¿Qué es el TDP?

TDP es el acrónimo de Thermal Design Power, apunta a ser la medida o valor de salida térmica de un ASIC (Circuito integrado de aplicación específica), aunque al inicio del artículo referenciamos el termino hacia procesadores o CPU de equipos de cómputo, puede aplicarse a casi cualquier integrado en la actualidad.

Este valor es muy importante, ya que el concepto se basa en la especificación para la cual están fabricados los ASIC para el calor que se estima esperar cuando el integrado está bajo trabajo o carga al 100% de capacidad.

Un ejemplo de esto es el siguiente:

Si un procesador tiene un TDP de 100w significa que cuando está a 100% de carga de trabajo está diseñado para disipar 100w de calor, esto no referencia el consumo en electricidad del dispositivo sino la cantidad de calor que emitirá y requiere ser disipada, por lo que a mayor TDP mayor requerimiento de refrigeración.

La fórmula para calcular el TDP de un circuito integrado es la siguiente:

TDP (W) = (tCase°C – tAmbient°C)/(HSF Θca)

Donde:

tCase°C: Es la temperatura máxima permitida en la unión entre el IHS y el die del procesador.

tAmbient°C: Es la temperatura máxima en la entrada del ventilador del disipador para que el procesador pueda mantener su rendimiento.

HSF-Θca (°C/W): Se trata del valor de temperatura por vatio mínimo en el disipador para lograr el rendimiento nominal.

¿Pero por qué es importante tomar en cuenta el valor a la hora de comprar un laptop o computador de sobremesa?

Debido a que el TDP en ningún caso indicará la máxima potencia que en algún momento el circuito integrado podría producir, mostrará en sí la máxima potencia que podría consumir cuando se ejecutan aplicaciones reales y tenga la carga a 100%.

Por lo que un CPU de un equipo portátil (por ejemplo) al estar diseñado para 20W de TDP, significa que puede disipar a través de diversas vías sea disipador, ventilador, etc… esos 20W watts de calor sin exceder la máxima temperatura de unión de los transistores en el circuito integrado, este último valor se mide en la actualidad en nanómetros y si se sobrepasa el TDP el arreglo de transistores colapsará, se apagará y podría terminar dañado.

