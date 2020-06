¿Qué significa Soñar con votar y votaciones?

¿Por qué soñar con votaciones? Una breve introducción.

Quizá si ya eres mayor de edad o se acercan elecciones generales seas más vulnerable a soñar con una votación. En muchas ocasiones se sueña con cosas cotidianas o acontecimientos que esperas con impaciencia. No obstante, es preciso señalar que los significados de los sueños resultan más provechosos cuando no encuentras ningún tipo de explicación sobre el origen de tu sueño. De esta manera, si no tienes que votar en tu comunidad de vecinos sobre algún asunto te invito a que descubras que mensaje trata de enviarte el subconsciente cuando te origina un sueño con una votación.

Pero, ¿Qué significa soñar con votar?

No resulta ilógico que si estás atravesando una etapa en la que debes tomar decisiones importantes suelas soñar con votar. Lógicamente no lo extrapoles únicamente a temas políticos. Quizá debas tomar una elección importante sobre un cambio en tu puesto laboral o simplemente elegir un lugar de vacaciones. Además, otros intérpretes de sueños aseguran que soñar con una votación significa tratar de aceptar el posible resultado sea de tu agrado o no. Debes ser más tolerante y aprender a acatar cualquier cambio sustancial que aparezca en tu vida. Por otro lado, ya sabrás que cada interpretación del diccionario de los sueños tiene en cuenta ciertos detalles o la manera de actuar del soñador. Es por ello que se dice que las interpretaciones de los sueños son personales, únicas y subjetivas. Por ejemplo, no tiene el mismo significado soñar que estás en la cárcel y no te permiten votar (¿Eres libre para poder decidir o tienen que darte el visto bueno?) que soñar con un extraño lee tu votación (Personas vulnerables preocupadas por su intimidad). Por consiguiente resulta interesante conocer otras interpretaciones al tener un sueño con votaciones desde otras perspectivas.

Las interpretaciones más frecuentes al soñar con votar desde otras perspectivas.

Soñar con votar indica que tú opinión cuenta. En ocasiones debes tratar de hacer ver a los demás tu opinión o forma de ver las cosas. Muestra los pros y contras sobre un asunto y no lo guardes exclusivamente para ti. Quizá si eres una persona tímida, introvertida o excesivamente sumisa tengas esta clase de sueño.

Soñar con votar a alguien significa que tienes suficiente criterio para saber elegir por ti mismo. Cuando estás en una etapa de incertidumbre por tomar una decisión importante puedes aceptar consejos o la perspectiva de otras personas. Sin embargo, la decisión final te atañe sólo a ti.

Además, personas carentes de iniciativa o que evitan tratar de participar en algunos asuntos son más susceptibles a soñar con votar. Tu subconsciente te está sugiriendo que tratas de modificar tu comportamiento.

Comparte con tus amigos o conocidos el significado de soñar con una votación.

Participa describiendo aquellos aspectos de tu sueño que más llamaron tu atención. Por ejemplo, podrías centrarte sobre si alguien leía tu votación secreta o si había algún voto amañado. Cualquier detalle que recuerdes puedes compartirlo con otros soñadores.