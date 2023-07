Razas de Perros Pequeños, El Chihuahua

El chihuahua es una raza de perro originaria de México y es una de las razas más pequeñas que existen.

Sus características más destacadas y comunes son: sus ojos son grandes y muy redondos, el cráneo es abombado, la cola es larga y con proyección alta en la espalda, las orejas son grandes y erguidas, el peso ideal es de 1,5 a 3 kilos y la altura a la cruz suele rondar de los 15 a los 25 cm.

Tienen el pelo corto y liso, aunque hay variantes con pelo largo. Son perros muy enérgicos y curiosos. Los chihuahuas son perros pequeños que necesitan cuidados especiales.

En el caso de un chihuahua de pelo corto, su pelaje no necesitará ningún cuidado especial, tan solo mantenerlo limpio.

En el caso de que tengas un chihuahua de pelo largo, debes cepillar su pelo varias veces a la semana con un cepillo suave de púas de goma que no dañe su piel ni le arranque el pelo.

Al ser el canino más pequeño del mundo, es muy importante vigilar bien las cantidades de comida que le proporcionamos.

Éstas deben ser pequeñas, pues tenemos que pensar en el tamaño de su estómago, y distribuirlas en dos raciones diarias.

El mejor tipo de alimento es un pienso que se adapte correctamente a las necesidades de nuestra mascota.

Hoy en día existen piensos pensados especialmente para esta raza.