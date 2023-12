Rutaca conectará a Caracas con Montevideo

Prensa MPPT-INAC.- 17/12/2023.- En el marco de los acuerdos bilaterales firmados entre las Autoridades Aeronáuticas de Venezuela y Uruguay, durante la Asamblea Extraordinaria y Quincuagésimo Aniversario de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), celebrada en Perú; la aerolínea venezolana, Rutaca fue designada para operar la ruta Caracas-Montevideo-Caracas.

La conexión fortalecerá el turismo y el comercio entre ambos países; con la activación de frecuencias que demostrarán el compromiso de la línea aérea, con la seguridad y calidad en sus operaciones, así como su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado aéreo regional.

Con esta nueva ruta, los pasajeros tendrán la oportunidad de disfrutar de vuelos directos y convenientes entre Caracas y Montevideo, lo que facilitará los negocios y visitas familiares, reduciendo los tiempos y la necesidad de hacer escalas en otros aeropuertos.

El anuncio representa un paso importante en la consolidación de las relaciones aéreas y comerciales entre Venezuela y Uruguay. De esta manera, el Gobierno Boliviano a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) muestra el empeño en contribuir al desarrollo y crecimiento de la conectividad aérea en la región.

