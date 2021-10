Antel de Uruguay se suma a la Junta Directiva de 5G Americas

BELLEVUE, Washington. Septiembre 29, 2021 – 5G Americas, el consorcio de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE para América, anunció hoy la incorporación del operador uruguayo Antel a su Junta Directiva. Antel se suma a otros operadores clave de la industria comprometidos con el progreso de 5G en Norteamérica, América Latina y el Caribe.

“5G Americas se complace en dar la bienvenida a Antel a la Junta Directiva”, declaró Chris Pearson, presidente de 5G Americas. “Nos sentimos honrados de que otro líder tecnológico de América Latina contribuya con su experiencia y conocimiento a nuestra asociación”.

Antel, el proveedor estatal de telecomunicaciones de servicio completo de Uruguay, con sede en Montevideo, es líder en innovación tecnológica en América Latina. Fue el primer operador en lanzar servicios comerciales LTE en la región a fines de 2011, así como el primer operador de la región en lanzar una red comercial 5G en abril de 2019. El operador provee conectividad de fibra hasta el hogar (FTTH) a más del 80 por ciento de los hogares uruguayos.

“Antel reconoce el papel fundamental de las comunicaciones inalámbricas como catalizador de la transformación digital y el crecimiento económico. Esperamos colaborar con otras empresas líderes en tecnología inalámbrica de América en cuestiones técnicas y regulatorias para ayudar a impulsar la adopción de 5G y promover medidas que lo ayudarán a alcanzar su máximo potencial «, afirmó Humberto Roca, subgerente general de Desarrollo Tecnológico de Antel.

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización de la industria compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización consiste en facilitar y promover el avance y la transformación de la tecnología LTE, 5G y posteriores en todo el continente americano. 5G Americas está abocada al desarrollo de una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en el website de la asociación, en Twitter y LinkedIn .

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas son Airspan Networks Inc., Antel, AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Intel, Liberty Latin America, Mavenir, Nokia, Qualcomm Incorporated, Samsung, Shaw Communications Inc., T-Mobile US, Inc., Telefónica, VMware, y WOM.

Antel de Uruguay se suma a la Junta Directiva de 5G Americas was last modified: by

En: Móviles