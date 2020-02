Supermercados en el Estado ARAGUA que aceptan Petros con Biopago

J00063307 FINCA AGRO DE VENEZUELA CA ARAGUA J07520277 SUPERMERCADO JOSE FELIX CA ARAGUA J07520277 SUPERMERCADO JOSE FELIX CA ARAGUA J07575250 ABASTOS LA GLORIA C A ARAGUA J07586438 MINI MERCADO NUBE AZUL C A ARAGUA J29354020 INVERSIONES GERMANY CA ARAGUA J29378946 CHARCUTERIA LA BOLA CA ARAGUA J29396374 AB CAR CHA LIC GISELA 2006 CA ARAGUA J29407245 COMERCIAL POPULAR STA ROSA CA ARAGUA J29408405 REPRESENTACIONES FREMICH CA ARAGUA J29508429 FRUTERIA LOS OLIVOS CA ARAGUA J29567715 INVERSIONES WINHERLIN CA ARAGUA J29571540 DISTRIBUIDORA LIFE S COLOR CA ARAGUA J29599393 INVERSIONES CAMATAGUA II CA ARAGUA J29600898 DISTRIBUIDORA GLOBALIMP CA ARAGUA J29651796 HORTICENTRO II CA ARAGUA J29651796 HORTICENTRO II CA ARAGUA J29798896 MINI ABASTO Y LICORES MERBY ARAGUA J29849125 LICOR ABAS Y CARNI DANUBIO CA ARAGUA J29859944 DISTRIBUIDORA RAUL A OCHOA V ARAGUA J29899965 INVERSIONES PRECIO POPULAR CA ARAGUA J29899965 INVERSIONES PRECIO POPULAR CA ARAGUA J29977491 INVERSIONES CAFFE COM CA ARAGUA J29984671 DISTRIBUIDORA JM ARTICO CA ARAGUA J30154897 CENTRO CCIAL MACUTO I C A ARAGUA J30154897 CENTRO CCIAL MACUTO I C A ARAGUA J30154897 CENTRO CCIAL MACUTO I C A ARAGUA J30154897 C C MACUTO I C A ARAGUA J30154897 CC MACUTO I ARAGUA J30154897 CENTRO COMERCIAL MACUTO I CA ARAGUA J30154897 CENTRO CCIAL MACUTO I C A ARAGUA J30541392 FRIGORIFICO SAN SEBASTIAN CA ARAGUA J30631540 TIME FOR TIME CA ARAGUA J30688478 ABASTO MILLENIUM CA ARAGUA J30705022 COMERCIAL LA PONDEROSA CA ARAGUA J30754709 VIVERES CENTRO CASA BLANCA S A ARAGUA J30826072 PANADE DELICATE MIRCARAGUA CA ARAGUA J30893786 MUNDO BURGER 2010 C A ARAGUA J30925954 TIC TOP COLAS CA ARAGUA J30989137 INVERSIONES LOS MORENOS ARAGUA J30989137 INVERSIONES LOS MORENOS ARAGUA J30989137 INVERSIONES LOS MORENOS ARAGUA J30989137 INVERSIONES LOS MORENO CA ARAGUA J31003557 SUPERMERCADO SAN JACINTO CA ARAGUA J31003557 SUPERMERCADO SAN JACINTO CA ARAGUA J31003557 SUPERMERCADO SAN JACINTO CA ARAGUA J31003557 SUPERMERCADO SAN JACINTO CA ARAGUA J31006156 INVER EL GUSTO DE AARON CA ARAGUA J31027705 ALMACEN ELITE CA ARAGUA J31062426 COOP HERENCIA DE LA PATRIA RL ARAGUA J31066948 BODEGA ISNOTO CA ARAGUA J31069567 ASOCI COOPER DISTRI ALIMET RL ARAGUA J31076967 CARNICERIA LOS TOMATEROS CA ARAGUA J31108608 SUPERMERCADO COROPO 2000 CA ARAGUA J31138860 DIST AVES BENEF Y LACT JURISA ARAGUA J31165582 INVERSIONES FRIGOGRES C A ARAGUA J31194010 ABASTECIMIENTOS REY MIDAS CA ARAGUA J31269134 SUPER LIDER LOS TEQUES CA ARAGUA J31350479 IMPERCARNES LA COROMOTO C A ARAGUA J31394965 COOPERATIVA SERVYCONCAS 55 RL ARAGUA J31417494 KREMAS SPORT C A ARAGUA J31426173 ABASTOS Y VIVERES TONY CA ARAGUA J31482569 LA ESTRELLA DE TIARA CA ARAGUA J31505947 CORPOCARNES BERMUDEZ C A ARAGUA J31527533 AGRO INDUSTRIA VENPORT C A ARAGUA J31558463 DISTRIBUIDORA EL PICCOLO CA ARAGUA J31593854 SUPERMERCADO LUCKY PLAZA C A ARAGUA J31605253 FRUTERIA Y ABASTO MI AMISTAD ARAGUA J31657447 INVERSIONES CONEXZION PLUS CA ARAGUA J31702202 INV E IMPOR D VIVERE KARIN CA ARAGUA J31723779 FERIA DE VERDU L MEREGOTOS CA ARAGUA J31764727 INVERSIONES 100 PICA PICA CA ARAGUA J31768905 ABAST POPU VICT CENTER CA ARAGUA J40016045 DISTRIBUIDORA CASA FENIX CA ARAGUA J40021286 ABAS Y CARNI MANUELITO 2011 C ARAGUA J40027099 INVERSIONES YAMO C A ARAGUA J40027099 INVERSIONES YAMO C A ARAGUA J40066654 INVERS LA CARRIZALERA CA ARAGUA J40108227 INVERSIONES BARUSH CA ARAGUA J40108227 INVERSIONES BARUSH CA ARAGUA J40113167 HYPER LIDER SAN DIEGO CA ARAGUA J40127938 INVERSIONES MAYERPLAS HOLDING ARAGUA J40131629 COMERCIALIZADORA J C R CA ARAGUA J40135646 INVERSIONES NCG Y HNOS C A ARAGUA J40174831 CTRO HORT POPULAR TURMERO CA ARAGUA J40177149 INVERSIONES PYLYJE CA ARAGUA J40183838 CORPORACION ESSENCES CA ARAGUA J40187953 DIST D ALIMENT POLLO JOAQUIN ARAGUA J40191227 INVERSIONES BALLYS 2021 CA ARAGUA J40217416 HYPER LIDER YARITAGUA CA ARAGUA J40227825 MINI MERCADO LA REFORMA CA ARAGUA J40236989 INVERSIONES NAYROB O H CA ARAGUA J40239755 VICMAN ARAGUA 2013 CA ARAGUA J40248056 CASA LILIAS CA ARAGUA J40248056 CASA LILIAS CA ARAGUA J40253420 COMERCIAL SMA TRINIDAD 2011 ARAGUA J40253420 COMERCIAL SMA TRINIDAD 2011 ARAGUA J40254040 INV Y DISTRI MAURICIO SILVA ARAGUA J40258409 EL BURRI POLLO CA ARAGUA J40266642 ABASTOS LOS COCOS PUERTO CRUZ ARAGUA J40340526 INV TEJERIAS COLONIA TOVAR CA ARAGUA J40340526 INV TEJERIAS COLONIA TOVAR CA ARAGUA J40358842 INVERSIONES JEHOVA 33 CA ARAGUA J40379703 INV VIRGEN DEL VALLE 2910 CA ARAGUA J40389381 INVERSIONES RUDRA CA ARAGUA J40418903 INVERSIONES RUDMAN FISCHER CA ARAGUA J40425619 NOVEDADES TANDIOY CA ARAGUA J40433203 FRIGORIFICO LAS 3 CARNES CA ARAGUA J40442056 LA FERIA DEL TEQUENO CA ARAGUA J40442056 LA FERIA DEL TEQUENO CA ARAGUA J40449416 COMERCIALIZADORA COLONIA TOVA ARAGUA J40455602 EL RICONCITO D JERUSAL EN VZL ARAGUA J40507949 INVERSIONES FRANMAR 2008 C A ARAGUA J40508699 PROCES SURAME DE ALIM PROS CA ARAGUA J40514930 DELICIAS JUULS CA ARAGUA J40522688 INV LA POSADA DEL LLANERO CA ARAGUA J40537311 INVERSIONES NISSI 1721 CA ARAGUA J40604082 INVER EL PORTAL DEL EXITO CA ARAGUA J40605259 DISTRIBUIDORA SIN LIMITES CA ARAGUA J40620490 INVERSIONES ARINATY CA ARAGUA J40622758 HERMANOS LOPEZ EL CHAPARRAL ARAGUA J40629117 VATER UNSER CA ARAGUA J40636566 INVERSIONES DONA ENMA CA ARAGUA J40645711 INV LOS GRANDES HERMANOS CA ARAGUA J40679297 COMERCIALIZADORA MJ 3000 CA ARAGUA J40685018 INVERSIONES ELOHIM 2015 C A ARAGUA J40723822 IN MI NVA ESPERANZA SIGLO XXI ARAGUA J40725680 SUPER HORTALIZAS MARINO CA ARAGUA J40734058 INVERSIONES NUREMBERG 2016 CA ARAGUA J40765767 CONDIME Y RESPOST MARACAY CA ARAGUA J40781377 LA CHARCUTERIA 2016 C A ARAGUA J40799537 COMERCIAL LOPEZ AVELEDO C A ARAGUA J40806696 ABASTOS ALYOMA 2015 CA ARAGUA J40816417 COMERCIAL CONDIFRUTA C A ARAGUA J40827013 VILLAS EL MAUTE CA ARAGUA J40834346 CORPORACION JJ CA ARAGUA J40836500 INVERSIO DIVINA LUZ DEL SENOR ARAGUA J40840287 INVERSIONES PERALVAREZ 2015 ARAGUA J40850427 OPTIMUSE C A ARAGUA J40859800 INV AGROPECUARIA HUGLE C A ARAGUA J40861237 ABASTOS Y CARNICERIA JUAN ANT ARAGUA J40862306 BODEGA MARIPAS CA ARAGUA J40939143 INV LS CUATRO ESQ DEL TORO CA ARAGUA J40943247 EL BODEGON DE LA ESQ SAN SE ARAGUA J40957785 DIST LA AURORA R M C A ARAGUA J40958647 INVERSIONES NANYELI 0611 CA ARAGUA J40961537 TATTOS DELI MARKET CA ARAGUA J40965665 COMERCIALIZADORA CITADELLA CA ARAGUA J40965665 COMERCIALIZADORA CITADELLA CA ARAGUA J40966940 MANIC R Y C LOS CATIIIIRES CA ARAGUA J40980837 DISTRIBUCIONES YANZA 2016 C A ARAGUA J40983184 DIST HERMANOS VARGAS 2230 CA ARAGUA J40991399 INVERSIONES DAYJE 1410 CA ARAGUA J40991443 INVERSIONES YONNDELIAILED CA ARAGUA J41025002 INVERSIONES P Y G 2010 CA ARAGUA J41027036 INVERSIONES ANDREINA 3000 CA ARAGUA J41027864 INVERSIONES MILOMAHE 2017 CA ARAGUA J41038849 COMERCIALIZADORA EMMI CA ARAGUA J41065641 INVERSIONES LOS LLANOS DZ CA ARAGUA J41068580 INVERSIONES JAK CA ARAGUA J41069233 DELIKAT 25 CA ARAGUA J41083126 INVERSIONES 201850 CA ARAGUA J41103681 INVERS LA CARIDAD 1993 CA ARAGUA J41111522 INVERSIONES DON JOSE 2018 CA ARAGUA J41129405 INVERS FRANCISCO CASTI BRIAN ARAGUA J41140907 COMERCIALIZADORA F M S 2018 ARAGUA J41141615 INVERSIONES OLIVA VERDE CA ARAGUA J41143334 INVERSIONES MARIFER 2050 CA ARAGUA J41146524 INVERSIONES PLAZA 1824 CA ARAGUA J41157329 INVERSIONES EL NINO Y DANI CA ARAGUA J41161981 INVERSIONES ROYAN CA ARAGUA J41162089 INVERSIONES 3J Y 1C CA ARAGUA J41162097 INVERSIONES A2 Y Q2 CA ARAGUA J41169415 INVERSIONES SAN MIGUEL Y Y CA ARAGUA J41174938 INVERSIONES JRC 2018 CA ARAGUA J41179216 INVERSIONES MORELLA 2424 CA ARAGUA J41194760 MINIMARKET ALEXPRESS 2018 CA ARAGUA J41218836 INVERSIONES 8A 6369 CA ARAGUA

