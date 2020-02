Supermercados en el Estado MIRANDA que aceptan Petros con Biopago

J00052131 PANADERIA BUENA VISTA C A MIRANDA J00071382 MATADERO MAELLA CA MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ III S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ III S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ III S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ III S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ III S R L MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ CA MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ CA MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ CA MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ CA MIRANDA J00081160 AUTOMERCADO LUZ CA MIRANDA J00136702 DISTRIBUIDORA CIBADE CA MIRANDA J00136702 DISTRIBUIDORA CIBADE CA MIRANDA J00138215 DEPOSITO CAUCAGUITA CA MIRANDA J00143131 MANUFACTURAS UNICEN C A MIRANDA J00155980 SUPERMERCADO LA FRAMBUESA CA MIRANDA J00173731 ABASTOS Y FRUTERIA L GUAYANESA MIRANDA J00177719 SUPERM BRISAS DE MARIPEREZ CA MIRANDA J00177719 SUPERM BRISAS DE MARIPEREZ CA MIRANDA J00197139 FRIGORIFICO PALO VERDE CA MIRANDA J00217215 CHARCU Y VIVERES CORREVIER CA MIRANDA J00232503 AUTOMERCADO CARDOSO CA MIRANDA J00266799 ABASTOS Y LICORERI HORMITA CA MIRANDA J00287838 BODEGA LOS PAJARITOS S R L MIRANDA J00303117 ABAST Y CARN LAS MANDARIN CA MIRANDA J00324577 ABAST Y CARN ALEGRE L MATA CA MIRANDA J29354465 COMERCIAL PAITO EL GRANDE CA MIRANDA J29379854 INVERSIONES DON KIRO 2007 C A MIRANDA J29379854 INVERSIONES DON KIRO 2007 C A MIRANDA J29382302 COMERCIAL POPEYE CA MIRANDA J29382302 COMERCIAL POPEYE CA MIRANDA J29382302 COMERCIAL POPEYE CA MIRANDA J29404417 DISTRI DE POLLOS POR MIS HIJO MIRANDA J29435852 PESCADERIA JORGE CHARALLAV CA MIRANDA J29443395 INVERSIONES LICOGERMAN CA MIRANDA J29443395 INVERSIONES LICOGERMAN CA MIRANDA J29445839 YHVH SAMA C A MIRANDA J29458462 INVERSIONES FKH CA MIRANDA J29488435 ABASTO Y SUPERM MFWF CA MIRANDA J29500763 INVERSIONES MWWD 2010 CA MIRANDA J29500763 INVERSIONES MWWD 2010 CA MIRANDA J29530982 FRESH EXPRESS CA MIRANDA J29541812 PESCADERIA JORGE CUA CA MIRANDA J29544296 COMERCIAL J G B 2024 C A MIRANDA J29575447 INV EL NOVILLO 2040 C A MIRANDA J29584369 DISTRIBUIDORA MORELY 18 C A MIRANDA J29588867 VIVERES JENY JHOST C A MIRANDA J29601764 FRIGORIFICO ELAGUILA CA MIRANDA J29601764 FRIGORIFICO ELAGUILA CA MIRANDA J29623424 AGROPECUARIA MAICO CA MIRANDA J29653643 CAR Y PESC EL PLAC D L CAR CA MIRANDA J29653643 CAR Y PESC EL PLAC D L CAR CA MIRANDA J29661821 COMERCIAL TIANRONG 2008 C A MIRANDA J29661821 COMERCIAL TIANRONG 2008 C A MIRANDA J29661821 COMERCIAL TIANRONG 2008 C A MIRANDA J29661988 INVERSIONES SILVER MAR 2012 MIRANDA J29666266 GRUPO VARPER CA MIRANDA J29675903 SUPERMERC LA CALIDAD 168 CA MIRANDA J29675903 SUPERMERC LA CALIDAD 168 CA MIRANDA J29675903 SUPERMERC LA CALIDAD 168 CA MIRANDA J29675903 SUPERMERC LA CALIDAD 168 CA MIRANDA J29683327 ABASTOS VESUBIO CA MIRANDA J29691451 INVERSION EL GRAN ORIENTAL CA MIRANDA J29698204 INVERSIONES DANIELIS 2011 CA MIRANDA J29725925 INVERSIO BIELLA LINARES CA MIRANDA J29725925 INVERSIO BIELLA LINARES CA MIRANDA J29732782 DISTRIBUIDORA ARACHAN CARIBE MIRANDA J29732782 DISTRIBUIDORA ARACHAN CARIBE MIRANDA J29773209 FERIA CAMPESINA EL CABOTAJE MIRANDA J29810066 FRIGORIF EL HATO MARKET 09 CA MIRANDA J29815676 INVERSIONES MIS NINAS C A MIRANDA J29844781 COMERCIALIZADORA BATIUK CA MIRANDA J29864153 FRIGORIFICO C L SEBASTIAN CA MIRANDA J29864153 FRIGORIFICO C L SEBASTIAN CA MIRANDA J29864153 FRIGORIFICO C L SEBASTIAN CA MIRANDA J29890456 INVER LA ALEGRIA DEL CAMPO CA MIRANDA J29896084 ABAS Y LIC MIS TRES HIJOS CA MIRANDA J29908454 ASOC COOP ARROYO D CANDELE RL MIRANDA J29921953 FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO MIRANDA J29921953 FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO MIRANDA J29921953 FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO MIRANDA J29921953 FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO MIRANDA J29921953 FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO MIRANDA J29951435 FERIA CAMPES LA ESQ L COCO CA MIRANDA J29962436 INVERSIONES YIR ANGEL S CA MIRANDA J29993821 FRUTAS MIRANDA NB CA MIRANDA J30055508 EL BODEGON DE CARICUAO CA MIRANDA J30173204 COMERCIAL ZONA COLONIAL 94 CA MIRANDA J30206541 EL REY FRANGO POLLO BENEFI CA MIRANDA J30220649 MAYOR D VIVER CHAR VERDUGO CA MIRANDA J30228742 SUPERMERCADO RAGA CA MIRANDA J30228742 SUPERMERCADO RAGA CA MIRANDA J30228742 SUPERMERCADO RAGA CA MIRANDA J30252419 DISTRIBUIDORA CERJER CA MIRANDA J30371691 SURT AVICOLA SAN ANTONIO CA MIRANDA J30415822 HIPERSERVICE CA MIRANDA J30415822 HIPERSERVICE CA MIRANDA J30415822 HIPERSERVICE CA MIRANDA J30415822 HIPERSERVICE CA MIRANDA J30415822 HIPERSERVICE CA MIRANDA J30447396 PANAD Y PAST CANDILUZ CA MIRANDA J30530206 F LUNCH EL PUEBLO TEQUENO C A MIRANDA J30544555 FRIG EL VALLE DE LAS CARNES MIRANDA J30614613 MERCADO POPULAR PACAIRIGUA CA MIRANDA J30614613 MERCADO POPULAR PACAIRIGUA CA MIRANDA J30634476 FERRE VIER 2000 C A MIRANDA J30634476 FERRE VIER 2000 C A MIRANDA J30643956 INVERSIONES GOMEZ Y G 98 CA MIRANDA J30657447 INVERSIONES SEBASMUEL 2011 CA MIRANDA J30657447 INVERSIONES SEBASMUEL 2011 CA MIRANDA J30708538 MERCADO DEL POLLO C A MIRANDA J30717111 DIST Y COMERCIA SAMUEL 2827 MIRANDA J30722819 L MANS FRUT CRIOLL A&F INV CA MIRANDA J30734127 DISTRIBUID LA VICTORIA RG CA MIRANDA J30757120 DIST DE CARN ANDRISCARNES CA MIRANDA J30759958 REPRESEN EL MONARCA DL TUY CA MIRANDA J30809175 FRIG Y BOD HERMANOS VIERA CA MIRANDA J30810252 HIPER MODELO CA MIRANDA J30810252 HIPER MODELO CA MIRANDA J30810252 HIPER MODELO CA MIRANDA J30810252 HIPER MODELO CA MIRANDA J30810252 HIPER MODELO CA MIRANDA J30810252 HIPER MODELO CA MIRANDA J30810252 HIPER MODELO CA MIRANDA J30810252 HIPER MODELO CA MIRANDA J30840994 INVERSIONES LOS JAC 5 CA MIRANDA J30840994 INV LOS JAC 5 CA MIRANDA J30842340 F & L 2001 CA MIRANDA J30858223 INVERSIONES CARACAS 2002 CA MIRANDA J30864525 COMERCIAL LISBOA NUEVA CA MIRANDA J30884436 GRANOS LA CEIBA CA MIRANDA J30893964 T T SINCE 2002 CA MIRANDA J30910890 BODEGA YADE Y YULA CA MIRANDA J30910890 BODEGA YADE Y YULA CA MIRANDA J30911188 ABASTO EL CRIOLLO DE SARRIA MIRANDA J30918350 INVERSIONES ABADKLEY CA MIRANDA J30965279 DISTRIBUID RODRIGUEZ PEREIRA MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31007138 COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS MIRANDA J31017932 INVERSIONES CARPENDIE CA MIRANDA J31019239 DISTRIBUIDORA JE 2000 CA MIRANDA J31025647 INVERSIONES BRIBOI C A MIRANDA J31046820 INVERSIONES LA MECA 103 CA MIRANDA J31073253 CENTRO TOTAL COMUNERO CA MIRANDA J31155845 INVERSIONES DEYER I CA MIRANDA J31212728 FERIA CAMPES PUEBLO CARRIZAL MIRANDA J31212728 FERIA CAMPES PUEBLO CARRIZAL MIRANDA J31216138 FRIGORIF OH QUE CARNE 2004 CA MIRANDA J31224314 COMERCIAL FRIGOVIER 2005 C A MIRANDA J31224314 COMERCIAL FRIGOVIER 2005 C A MIRANDA J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA J31282308 MERCADO MI CABANA CA MIRANDA J31297176 COMERCIAL NIKO TUY H B CA MIRANDA J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA J31400131 FRIG Y BODEG HNOS VIERA II CA MIRANDA J31407202 COMERCIAL CANDY SHOPS 2005 CA MIRANDA J31407206 COMERCIAL CANDY SHOPS 2006 CA MIRANDA J31422460 INVERSIONES JACKIE 168 CA MIRANDA J31425338 CARNIC Y PESCAD LOS BRUNOS CA MIRANDA J31425338 CARNIC Y PESCAD LOS BRUNOS CA MIRANDA J31458659 COMERCIALIZADORA SOLOCARNE CA MIRANDA J31459173 FRIGORIF EL GRANDE DEL TUY CA MIRANDA J31459173 FRIGORIF EL GRANDE DEL TUY CA MIRANDA J31526533 DULCES ARTESANALES F G R G MIRANDA J31614300 LA CASA DE LAS HORTALIZAS C A MIRANDA J31620388 DISTRIBUIDORA DISPROAVENCA CA MIRANDA J31736210 CARNICERIA CHARCUTERIA Y PESC MIRANDA J31763691 COMERCIALIZADORA MILY 1193 CA MIRANDA J40003591 INVERSIONES TODOMARKET CA MIRANDA J40014704 EL RINCON DE ALI SIG XXI CA MIRANDA J40016524 ASOC COOP INV BARELIMAR 2011 MIRANDA J40082386 FRESH LA CASTELLANA CA MIRANDA J40093099 EXQUISITECES LUIKAR CA MIRANDA J40093099 EXQUISITECES LUIKAR CA MIRANDA J40093555 INVERSIONES YEDA E R CA MIRANDA J40128216 BODEGON EL QUESON C A MIRANDA J40159069 BODEGA HEYDEOMAR CA MIRANDA J40162670 DISTRIBUID QUESO RICO 2012 CA MIRANDA J40172526 MANICERIA BARBOZA CA MIRANDA J40181699 INVERSIONES EL CAUDAL 1231 CA MIRANDA J40192264 SUPERMERCADO VISTA LINDA CA MIRANDA J40192264 SUPERMERCADO VISTA LINDA CA MIRANDA J40203222 ALIMENTOS ALFRECA CA MIRANDA J40210704 DISTRIB D ALIMENTOS YO SOY CA MIRANDA J40212943 INV BODEGA QUERIDOS CHAMOS CA MIRANDA J40214960 CORPORACION RM 2424 CA MIRANDA J40221485 BODEGA YASNELLY C A MIRANDA J40236432 LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL MIRANDA J40236432 LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL MIRANDA J40236432 LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL MIRANDA J40257902 CHARCUTER Y VIVERES OMOMI CA MIRANDA J40307007 BODEGA EL RINCON POLIFIBRA CA MIRANDA J40308793 DISTRIBUIDORA EL FIESTERO CA MIRANDA J40314444 LA PERLA DEL SUR CA MIRANDA J40332714 INVERSIONES JJRC 2013 C A MIRANDA J40332714 INVERSIONES JJRC 2013 C A MIRANDA J40332714 INVERSIONES JJRC 2013 C A MIRANDA J40333442 INV PARAD POLLO D CUA JJ 2209 MIRANDA J40336506 PHX SS C A MIRANDA J40336506 PHX SS C A MIRANDA J40336506 PHX SS C A MIRANDA J40336506 PHX SS C A MIRANDA J40346731 COR Y GRAT EN L MAN DEL SENOR MIRANDA J40351049 INVERSIONES ANUNAQUIS CA MIRANDA J40363705 AGROCULTIVOS VEL PAESE CA MIRANDA J40417363 INVERSIONES SORYROS 2015 CA MIRANDA J40417363 INVERSIONES SORYROS 2015 CA MIRANDA J40425193 ALIM AG NUEVO AMANECER CA MIRANDA J40435649 INVERSIONES FENI JYC CA MIRANDA J40436934 INVERSIONES D JESUS JFC 0721 MIRANDA J40436934 INVERSIONES D JESUS JFC 0721 MIRANDA J40440394 ABAST Y LICORER MORENO M 2021 MIRANDA J40443678 INVERSIONES WYM 777 CA MIRANDA J40448571 INVER LA PRAD DEL TUY 2014 CA MIRANDA J40448571 INVER LA PRAD DEL TUY 2014 CA MIRANDA J40449075 INV GRACIAS A JEHOVA 2014 CA MIRANDA J40467240 INV FRIG QUE CARNE 19 11 CA MIRANDA J40468839 INVERSIONES DESIMAR 2030 CA MIRANDA J40468839 INVERSIONES DESIMAR 2030 CA MIRANDA J40477843 ABAST Y LICO LA BATEA 2005 CA MIRANDA J40482802 FRIGORIFICO CATALANO RIO CHIC MIRANDA J40484074 INVER EL CAPATAZ DEL TUY CA MIRANDA J40484074 INVER EL CAPATAZ DEL TUY CA MIRANDA J40484255 INVER HERNOS BERMUDEZ 6 HB CA MIRANDA J40503390 EURO PAN DYV CA MIRANDA J40510318 ABAST FRUT LAS GORDITAS 2014 MIRANDA J40517659 INVER EL REY DE LA FORTALEZA MIRANDA J40517659 INVER EL REY DE LA FORTALEZA MIRANDA J40521823 FRIGORIFICO D CACHE N W C A MIRANDA J40521939 COMERCIAL MAMA TILA 070 F C MIRANDA J40523000 VARIEDADES EL BOTALON CA MIRANDA J40527020 DISTRIBUIDORA GOES 2111 CA MIRANDA J40529179 INVERSIONES JE22 CA MIRANDA J40531966 ABASTOS EL SENOR DE LOS MILAG MIRANDA J40533645 INVERSIONES CAMIGUEL C A MIRANDA J40542575 FRUTERIA 4272 CA MIRANDA J40542575 FRUTERIA LUZ 4272 CA MIRANDA J40549319 INV EL GRN BODEGON DEL TUY CA MIRANDA J40551750 INV LOS TRES HERMANOS SIGLO X MIRANDA J40559870 DISTRIBUIDORA TOROMAR 2007 CA MIRANDA J40568130 COMERCIAL RUBARJO GUARENAS CA MIRANDA J40580566 BODEGA ANCARGEN C A MIRANDA J40580566 BODEGA ANCARGEN C A MIRANDA J40580855 INVERSIONES OSMALIA C A MIRANDA J40596640 CARNI CHAR Y VIVERES RDY 3001 MIRANDA J40597975 INVERSIONES TRES Y 57 CA MIRANDA J40618597 INVERSION EL FORTIN DEL QUESO MIRANDA J40621758 INVERSIONES ROSOBLANCO C A MIRANDA J40623665 INVERSIONES TERECARL PG C A MIRANDA J40623665 INVERSIONES TERECARL PG C A MIRANDA J40630013 FRUTERIA TIERRA FIRME 1803 MIRANDA J40634697 INVERSIONES JIREH M E CA MIRANDA J40645330 INVERS Y HORTALIZAS LOS WIL S MIRANDA J40646952 INVERSIONE THE BUNKER 1204 CA MIRANDA J40652573 INVERSIONES SEBAFRY CA MIRANDA J40653647 INVERSIONES EL LUJO DEL PATRO MIRANDA J40665038 INVER ANA JOSE P P 30 05 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA J40677942 INVERSIONES JHOSBERIT 2015 CA MIRANDA J40681523 INVERSIONES JUNPIAR 2015 C A MIRANDA J40691613 INVERSIONES MARIANA Y BETANIA MIRANDA J40693521 INVERSIONES YESANYERDO 2015 MIRANDA J40707866 DISTRIBUIDORA EUROPA 2015 CA MIRANDA J40707898 INVERSIONES MAHONILCAR CA MIRANDA J40715003 INVERSIONES KAMADER 2021 CA MIRANDA J40715003 INVERSIONES KAMADER 2021 CA MIRANDA J40725711 INVERSIONES MUNK CA MIRANDA J40732168 COMER LA TIERRA PROMETIDA CA MIRANDA J40741453 CENTRO PROD AGRICEO SIGLO XXI MIRANDA J40747612 DIST ALIMENTOS 2016 GLORIA CA MIRANDA J40783841 MINI MARKET EXPRESS 3000 C A MIRANDA J40784068 DISTRIBUIDORA KADOSH 7 CA MIRANDA J40788489 INVERSIONES HORTAFRUVER CA MIRANDA J40790477 INVERSIONES 3SJ 2016 CA MIRANDA J40792235 INVERSIONES WLASMAR 2016 CA MIRANDA J40796419 INVERSIONES F V 2018 CA MIRANDA J40803922 FF EL HATILLO C A MIRANDA J40805415 INVERSIONES GLOBAL HS92 CA MIRANDA J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA J40808506 INVERSIONES JARIZIEG CA MIRANDA J40824143 INVERSIONES CUTO CA MIRANDA J40827842 INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA MIRANDA J40827842 INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA MIRANDA J40827842 INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA MIRANDA J40834782 INVERSIONES YIRETH 2016 CA MIRANDA J40844667 INVERSIONES BETANIA L Y CA MIRANDA J40846208 FRUTERIA SAN ANTONIO CA MIRANDA J40850004 RESTAURANT RADHE GOVINDA 108 MIRANDA J40858406 DISTRI CHARCU Y VIVERE 205020 MIRANDA J40866282 INVERSIONES YAKY 2718 CA MIRANDA J40880839 INVERSIONES MARAMIR CA MIRANDA J40881119 INVERSION OCARIZ ABEL 2016 CA MIRANDA J40883754 ALIMENTOS SERVI C A MIRANDA J40883754 ALIMENTOS SERVI C A MIRANDA J40885482 FRIGORIFICO PA DONDE PANCHO MIRANDA J40890948 COMERCIAL DAGEMADI 2016 CA MIRANDA J40893805 INV GOUVEIA LA CURVA CA MIRANDA J40896635 INVE HIDALGO Y HECTOR 2016 CA MIRANDA J40897088 BODEGA LUNCHERIA LOS NIETOS MIRANDA J40897373 MONTANA 3000 CA MIRANDA J40897373 MONTANA 3000 CA MIRANDA J40897984 CORPORACION MAR ABIERTO 21 CA MIRANDA J40898665 FRUTERIA EL GORDO Y LA FLACA MIRANDA J40901407 INV ROSMELYN VELASQUEZ CA MIRANDA J40902304 DISTRIBUIDORA EL RETONO 1202 MIRANDA J40904191 SUPERMERCADO YARE 318 CA MIRANDA J40904531 INVERSIONES AGOSFER 22 01 CA MIRANDA J40926508 INVER VIRGEN DEL CARMEN 0136 MIRANDA J40928232 COMERC BOULEV D GUARENAS 2017 MIRANDA J40932557 ALIMENTOS ALAMESA CA MIRANDA J40943759 INVERSIONES ALFREDITO CA MIRANDA J40947368 INVERSIONES JCAMBERS 1803 CA MIRANDA J40949641 INVERSIONES SAMAR 20 17 CA MIRANDA J40950278 INVERSIONES LUIS JOSE 1614 CA MIRANDA J40955522 DISTRIBUIDORA MUNDO TATICA MIRANDA J40955522 DISTRIBUIDORA MUNDO TATICA MIRANDA J40961409 INVERS EL PRESTIGIO R A 71 CA MIRANDA J40965785 COMERCIALIZADORA NATHIJO CA MIRANDA J40968335 COMER Y DIST ROSA DE SARON CA MIRANDA J40972436 DISTRIBUIDORA SHALOM 2016 CA MIRANDA J40986075 INVERSIONES PORTU FRUTAS CA MIRANDA J40987350 INVERSIONES MORVIER 2017 CA MIRANDA J40988591 INVERSIONES WILLJO MIRCAR CA MIRANDA J40988591 INVERSIONES WILLJO MIRCAR CA MIRANDA J40996098 DIST Y COMER EL ARTE DEL ALIM MIRANDA J40998150 DIST EL GRANJERO DEL POLLO CB MIRANDA J40999649 INVERSIONES MIRANDA L Y CA MIRANDA J40999723 AGROGUARICO JCMD CA MIRANDA J41002222 INVER LA ROCA FIRME 011630 CA MIRANDA J41007655 INVERSIONES EURIMAR 2020 CA MIRANDA J41007655 INVERSIONES EURIMAR 2020 CA MIRANDA J41012583 INVERSIONES JCMD CA MIRANDA J41017705 AGROINDUSTRIA DHJD CA MIRANDA J41022198 COMERCIALIZADORA C R 2403 CA MIRANDA J41023701 INVERSIONES GEORYES 2017 CA MIRANDA J41024563 FRUTERA ODEY 2000 CA MIRANDA J41026157 CORPORACION LEMM24 CA MIRANDA J41026157 CORPORACION LEMM24 CA MIRANDA J41032871 CHARCUTERIA LA FLOR DE ZARAZA MIRANDA J41056094 DISTRIBUIDORA A Y A 2017 CA MIRANDA J41058362 INVERSIONES J J A 2017 CA MIRANDA J41065563 INVERSIONES JEAMBER 2731 CA MIRANDA J41068301 F VIVERES Y HORTALIZAS MICHEL MIRANDA J41091956 INVER HERMA TERAN ALCALA 2018 MIRANDA J41093620 INVERSIONES EUDYS Y WENDY CA MIRANDA J41094922 INVERSIONES LIONIFER 2018 CA MIRANDA J41095649 INVERSIONES LA PATRONA 1561 MIRANDA J41104680 INVERSIONES PROCOM 2018 CA MIRANDA J41109466 AL GRANO Y ALGO MAS 812 CA MIRANDA J41110389 INVERS EL BAMBU DEL TUY CA MIRANDA J41114415 FRUTERIA E Y K CA MIRANDA J41119050 BODEGON SAINT DIEGO CA MIRANDA J41119050 BODEGON SAINT DIEGO CA MIRANDA J41119050 BODEGON SAINT DIEGO CA MIRANDA J41119050 BODEGON SAINT DIEGO CA MIRANDA J41124449 INVERSIONES YUCAREPA 6970 MIRANDA J41125257 INVERSIONES EIRJOB CA MIRANDA J41126745 BODEGON ONCE 11 CA MIRANDA J41134352 INVERSIONES DON GREGORIO 2018 MIRANDA J41135303 INVERSIONES CONTRERAS RF 1908 MIRANDA J41135970 INVERSIONES AARON 1403 CA MIRANDA J41144344 INVERS OAKLAND BEACH 2018 CA MIRANDA J41147656 INVERSI OCEANO AZUL YE 395 CA MIRANDA J41158882 COMERCIALIZADORA JS HAWAIANA MIRANDA J41158882 COMERCIALIZADORA JS HAWAIANA MIRANDA J41171667 JEHOVA ES MI PASTOR 23 1 CA MIRANDA J41173619 COMERCIALIZADORA MARLE HL CA MIRANDA J41173619 COMERCIALIZADORA MARLE HL CA MIRANDA J41173619 COMERCIALIZADORA MARLE HL CA MIRANDA J41177157 INVERSIONES POR TU CASA CA MIRANDA J41178549 INVERSIONES M3H Y LOS COMPADR MIRANDA J41189685 INVERS CASTLE NIGTH 1625 CA MIRANDA J41193423 CORPORACION UMMMTOP CA MIRANDA J41193423 CORPORACION UMMMTOP CA MIRANDA J41240856 INVERSIONES W U I W 1728 CA MIRANDA J41256807 INVERSI GLOBAL DBS 12 11 CA MIRANDA J41258645 INVERSIONES JULIMAR 2709 CA MIRANDA J41264029 INVERSIONES YEISON 201928 CA MIRANDA J41264029 INVERSIONES YEISON 201928 CA MIRANDA J41264911 FELICES LOS 4 CA MIRANDA J41278355 INVERS LA VERA DE J MAG CA MIRANDA J41287042 INVERSIONES OSAKAYEN 65 66 CA MIRANDA J41312621 INVERSIONES ZD CA MIRANDA

