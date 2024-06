Cambio climático, La «rara» tormenta tropical Beryl sería el primer huracán de la temporada

El cambio climático convierte las excepciones en reglas, la «rara» tormenta tropical Beryl sería el primer huracán de la temporada.

Y es que los cientificos esta sorprendidos del porque un sistema de tormentas sucede de esta forma en estas fechas, veamos..

«Es raro que los sistemas tropicales se formen y se dirijan al este de las Antillas Menores en junio». Según Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador científico de la Universidad Estatal de Colorado

«el hecho de que se haya formado tan pronto y en esta parte del Atlántico es una señal de la hiperactividad de la temporada de huracanes que se avecina.» según el experto.

Quite the active late June Atlantic Tropical Weather Outlook from the National #Hurricane Center with three potential areas being monitored for tropical cyclone formation in the deep tropics over the next 7 days. pic.twitter.com/fOj9PIHYUz

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) June 28, 2024