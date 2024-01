Turismo en Invierno, Tour por Maldivas en enero

¿Te gustaría escapar del frío invierno y disfrutar de unas vacaciones paradisíacas?

Si es así, te proponemos un tour por Maldivas en enero, una de las mejores épocas para visitar este destino de ensueño. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para planificar tu viaje y aprovechar al máximo tu estancia en las islas más hermosas del mundo.

Maldivas es un archipiélago formado por más de 1.000 islas, de las cuales solo unas 200 están habitadas. Se encuentra en el océano Índico, al sur de la India y Sri Lanka, y tiene una superficie total de unos 300 km2. Su principal atractivo son sus playas de arena blanca y fina, sus aguas cristalinas de color turquesa y su rica biodiversidad marina, que lo convierten en un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel.

El clima de Maldivas es tropical, con una temperatura media anual de unos 30ºC y una humedad alta. Sin embargo, hay dos estaciones bien diferenciadas: la seca y la húmeda. La seca va de noviembre a abril, y se caracteriza por tener días soleados, poca lluvia y vientos suaves. La húmeda va de mayo a octubre, y se caracteriza por tener más precipitaciones, nubosidad y vientos fuertes. Por eso, la mejor época para viajar a Maldivas es entre diciembre y marzo, cuando el clima es más favorable y hay menos riesgo de tormentas.

Un tour por Maldivas en enero te permitirá disfrutar de unas vacaciones inolvidables, llenas de relax, naturaleza y aventura. Hay muchas opciones para elegir el tipo de alojamiento que más se adapte a tus gustos y presupuesto, desde resorts de lujo con villas sobre el agua, hasta hoteles más económicos o guesthouses locales. También hay una gran variedad de actividades que puedes realizar durante tu estancia, como bucear entre arrecifes de coral y peces tropicales, hacer excursiones a otras islas cercanas, practicar deportes acuáticos como surf o kayak, o simplemente relajarte en la playa o en el spa.

Para organizar tu tour por Maldivas en enero, lo primero que debes hacer es reservar tu vuelo con antelación, ya que los precios suelen subir mucho en temporada alta. Puedes volar desde España a Malé, la capital del país, con una o dos escalas en ciudades como Estambul, Dubái o Doha. El vuelo dura unas 12 horas aproximadamente. Una vez en Malé, tendrás que tomar un traslado a tu isla elegida, que puede ser en lancha rápida, hidroavión o ferry.

También debes tener en cuenta los requisitos de entrada al país, como el pasaporte con una validez mínima de seis meses, el billete de ida y vuelta, la reserva del alojamiento y el seguro médico. No se necesita visado para estancias inferiores a 30 días. Además, debes respetar las normas y costumbres locales, ya que Maldivas es un país musulmán y conservador. Por ejemplo, no se permite el consumo de alcohol fuera de los resorts, ni vestir ropa demasiado escasa o mostrar afecto en público.

Un tour por Maldivas en enero es una experiencia única que no te puedes perder. Si quieres saber más sobre este destino o reservar tu viaje con nosotros, no dudes en contactarnos. Te ofrecemos los mejores precios y las mejores condiciones para que disfrutes al máximo de tus vacaciones soñadas.

