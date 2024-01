Turismo en Invierno,Tour por Tallinn en enero 2024

¿Te gustaría disfrutar de un viaje diferente y sostenible este invierno?

Si es así, te invitamos a conocer una de las ciudades más encantadoras y ecológicas de Europa: Tallinn, la capital de Estonia.

En este post te contamos cómo puedes hacer un tour por Tallinn en enero 2024, aprovechando sus atractivos culturales, naturales y gastronómicos, sin dejar una huella negativa en el medio ambiente.

Tallinn es una ciudad que combina lo antiguo y lo moderno, lo tradicional y lo innovador. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un ejemplo de arquitectura medieval bien conservada, con sus murallas, torres, iglesias y palacios. Pero también es una ciudad que apuesta por el desarrollo sostenible, con una red de transporte público eficiente, una oferta de alojamiento ecológico y una cultura del reciclaje y la energía renovable.

Para hacer un tour por Tallinn en enero 2024, te recomendamos que reserves tu vuelo con antelación y que elijas una aerolínea que compense sus emisiones de carbono.

También te sugerimos que te alojes en un hotel o apartamento que tenga el certificado Green Key, que garantiza que cumple con unos criterios de gestión ambiental. Y por supuesto, que te desplaces por la ciudad a pie, en bicicleta o en transporte público.

¿Qué ver y hacer en Tallinn en invierno? Aquí te dejamos algunas ideas:

Visita el casco histórico de Tallinn, dividido en dos partes: la Ciudad Alta y la Ciudad Baja. Pasea por sus calles empedradas, admira sus edificios históricos y entra en sus museos y galerías. No te pierdas la plaza del Ayuntamiento, el castillo de Toompea, la catedral de Alexander Nevski y la iglesia de San Olaf.

Disfruta de la naturaleza en el parque Kadriorg, un oasis verde en el centro de la ciudad. Aquí podrás ver el palacio Kadriorg, construido por el zar Pedro el Grande, y el museo Kumu, dedicado al arte estonio. Si te gusta el patinaje sobre hielo, también puedes aprovechar para practicarlo en el estanque del parque.

Prueba la gastronomía local en alguno de los restaurantes que ofrecen platos típicos elaborados con productos ecológicos y de temporada. Algunas especialidades son el sopa de pescado, el cerdo asado con chucrut, las salchichas ahumadas y el pastel de queso. Para beber, puedes probar la cerveza artesanal o el vino caliente con especias.

Vive la magia del invierno en el festival Tallinn Winter Festival, que se celebra del 15 al 31 de enero 2024. Este evento ofrece una variedad de actividades culturales y artísticas para todos los gustos y edades, como conciertos, exposiciones, talleres y espectáculos. También podrás participar en el carnaval de máscaras o en la carrera nocturna por las murallas.

Como ves, Tallinn es un destino ideal para hacer turismo en invierno, sin renunciar a la sostenibilidad y al respeto por el medio ambiente. Si te animas a hacer un tour por Tallinn en enero 2024, no dudes en contactarnos para reservar tu plaza. Te garantizamos una experiencia única e inolvidable.

Turismo en Invierno, Tour por Tallinn en enero 2024 was last modified: by