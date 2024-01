Turismo en Invierno, Tour por Zermatt en enero 2024

¿Te gustaría disfrutar de unas vacaciones inolvidables en la nieve?

¿Quieres conocer uno de los destinos más espectaculares de Suiza?

Entonces no te pierdas este tour por Zermatt en enero 2024, donde podrás admirar el impresionante Matterhorn, esquiar en las mejores pistas, relajarte en un spa y degustar la deliciosa gastronomía local.

Zermatt es un pueblo alpino situado a los pies del Matterhorn, la montaña más famosa de Suiza y una de las más altas de Europa. Su silueta piramidal es un icono mundial y un imán para los amantes de la naturaleza y el deporte. Zermatt es también una estación de esquí de renombre internacional, con más de 200 km de pistas para todos los niveles y una temporada que se extiende durante todo el año.

En este tour por Zermatt en enero 2024, te ofrecemos la oportunidad de vivir una experiencia única e inolvidable. Durante una semana, te alojarás en un hotel de cuatro estrellas con todas las comodidades, situado en el centro del pueblo y con vistas al Matterhorn. Podrás disfrutar de un forfait de seis días para acceder a todas las pistas de esquí, así como alquilar el material necesario. También tendrás la opción de contratar clases con instructores profesionales o participar en actividades como trineos, raquetas o heliesquí.

Además, este tour por Zermatt en enero 2024 incluye visitas guiadas por el pueblo y sus alrededores, donde podrás descubrir su historia, su cultura y su patrimonio. Podrás pasear por sus calles peatonales, llenas de encanto y tradición, visitar su museo alpino, su cementerio de montañeros o su iglesia. También podrás subir al tren cremallera que te llevará hasta el Gornergrat, un mirador a 3.089 m de altura desde donde podrás contemplar una panorámica espectacular del Matterhorn y otros picos nevados.

Y para completar tu estancia, este tour por Zermatt en enero 2024 te ofrece la posibilidad de relajarte y cuidarte en uno de los mejores spas del pueblo, donde podrás disfrutar de masajes, tratamientos, saunas y piscinas. Y por supuesto, no podía faltar la gastronomía, una parte esencial de cualquier viaje. En Zermatt podrás degustar los platos típicos de la cocina suiza, como el queso fondue, el raclette o el rosti, así como otras especialidades internacionales. Todo ello acompañado de los mejores vinos y licores de la región.

No lo dudes más y reserva ya tu plaza para este tour por Zermatt en enero 2024. Te garantizamos que será una experiencia que no olvidarás jamás. ¡Te esperamos!

