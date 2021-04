Una cafetera eléctrica te hará más feliz

Todos sabemos que el café es uno de esos placeres del día a día que tienen el poder de mejorar cualquier situación al mismo tiempo que disfrutamos de una bebida deliciosa, ¿no? Lo mejor, es que hoy existe una amplia variedad de cafeteras eléctricas caseras para que todos podamos contar con esos momentos especiales, cada vez que queramos.

Modelos con cápsula, con filtros e incluso para espumar leche al mismo tiempo que se prepara nuestro café. Afirmar que hoy todos pueden tomar un buen café en casa no es una exageración y nos encanta saberlo.

Ahora, antes de estresarnos con la cantidad de opciones, recuerda que existen cafeteras eléctricas muy sencillas por sólo $13 mil pesos y equipos más avanzados prácticamente de cafetería por un valor más alto.

Depende realmente de qué es lo que buscas en tu cafetera, haciendo énfasis en la rapidez y cantidad de cafés que quieras hacer al día y el tipo de café, de tus hábitos de consumo, gusto personal y presupuesto. A continuación te mostramos los tipos.

Con cápsulas

Las populares máquinas de café de cápsulas llegaron a revolucionar el mercado chileno y mundial hace ya algunos años, cuando nos comenzaron a ofrecer café de apariencia y textura propia de un café de barista, en la comodidad del hogar.

La verdad es que estos productos son de cualquier forma las más prácticas y fáciles de usar. Pero, no olvidemos que la calidad del café no es igual en todas las cápsulas, ya que existen en varios “sabores” y, si queremos sorprender a uno de nuestros amigos medio snob del café, puede que el plan no funcione.

Ahora, si se trata de consumidores habituales de café, pero sin ser odiosamente exquisitos, entonces la opción de cápsulas es definitivamente la mejor y recomendable para esos consumidores light que toman en promedio 1 o 3 tazas por día.

Te permite cambiar el tipo de café con cada taza, o incluso elegir entre un espresso, un latte, un capuchino, una taza de té, chocolate caliente y otros, y existen marcas como Dolce Gusto o Nespresso que cuentan con una increíble variedad de cápsulas que nos permitirían pasar el resto de nuestros días probando nuevos cafés.

Máquinas con filtro de goteo

Por su parte, si lo que buscamos es más flexibilidad a la hora de elegir el café y poder utilizar nuestro exquisito café de grano molido, entonces la opción definitivamente será la de máquinas eléctricas con filtro de goteo, que por algo siguen siendo las cafeterías más vendidas y populares. Sus bajos precios es uno de sus mayores atractivos, cabe mencionar.

Es un modelo ideal si queremos usar granos en su mejor estado, a diferencia de la opción anterior en que la frescura no es el punto fuerte, ya que el café que contienen las cápsulas lleva molido días, si no meses.

Simplemente compra en el supermercado o pide a tu proveedor de café favorito que te muela el grano de café grueso y listo! Ya podrás empezar a sentir la frescura y el increíble aroma de estas alarmas despertadoras que llamamos cafeteras.

Una vez en el filtro, rellena el compartimiento con agua (puede ser simplemente de la llave), enchufala, asegúrate que el jarrito está en la posición correcta y listo, déjala hacer su magia. En unos minutos podrás ver (y oler) un café recién hecho listo para servir de 2 a 4 tazas (según el modelo) y dejarte esa sonrisa que necesitas para poder empezar el día.

Máquinas automáticas

Finalmente, este modelo de cafetera te permitirá preparar diferentes tipos de cafés a partir de granos recién molidos (fino) con solo tocar un botón. Puedes hacer un buen espresso extraído con una presión mínima de 9 barras.

Según el modelo que elijas, las cafeteras automáticas pueden ofrecer una gran versatilidad: espresso, café largo, capuchino, latte macchiato, té, chocolate caliente y otros, ya que cuentan con accesorio para espumar la leche a gusto y convertir tu cocina en una mini cafetería.

