Con un vaso de Agua! Truco para detectar energías negativas en tu hogar..

A muchos nos ha pasado que cuando llegamos a nuestro hogar sentimos el ambiente pesado, sentimos que algo extraño sucede y que no podemos explicar exactamente que. Los miembros de nuestra familia comienzan a discutir sin un fundamento de peso e incluso la mascota actúa raro.

Nuestras plantas se mueren o se empiezan a marchitar de un momento a otro, ves sombras raras, sientes una energía extraña andando por la casa, no te sientes cómodo en alguna habitación o en la casa en general.

Todas estas sensaciones, conductas o problemas tienen una solución, te traemos unas sencillas recetas que te ayudarán a equilibrar y/o eliminar las energías en tu hogar, casa u oficina.

Equilibrar las energías de tu hogar es fácil y rápido

El ser humano es energía pura por eso es capaz, sin darse cuenta, de atraer lo que procura o desea. Sin embargo existen energías externas que sin darnos cuenta se adhieren o desarrollan por nosotros, para nosotros o para nuestro entorno.

Como detectar si hay energías negativas en tu hogar, utilizando un solo vaso de agua

Otras admin Febrero 5, 2017

A muchos nos ha pasado que cuando llegamos a nuestro hogar sentimos el

ambiente pesado, sentimos que algo extraño sucede y que no podemos explicar exactamente que. Los miembros de nuestra familia comienzan a discutir sin un fundamento de peso e incluso la mascota actúa raro.

Nuestras plantas se mueren o se empiezan a marchitar de un momento a otro, ves sombras raras, sientes una energía extraña andando por la casa, no te sientes cómodo en alguna habitación o en la casa en general.

Todas estas sensaciones, conductas o problemas tienen una solución, te traemos unas sencillas recetas que te ayudarán a equilibrar y/o eliminar las energías en tu hogar, casa u oficina.

Equilibrar las energías de tu hogar es fácil y rápido

El ser humano es energía pura por eso es capaz, sin darse cuenta, de atraer lo que procura o desea. Sin embargo existen energías externas que sin darnos cuenta se adhieren o desarrollan por nosotros, para nosotros o para nuestro entorno.

Nuestro hogar tiene la capacidad de absorber energías, negativas específicamente, que iban directo hacia nosotros. estas malas vibras, usualmente son enviadas por personas que poseen algún sentimiento impuro hacia ti, como la envidia, por ejemplo.

La envidia es una energía negativa poderosa, es simple pero difícil de manejar, se pueden presentar hasta en los corazones más puros y puede invadir de forma silenciosa el alma y es producida por el ferviente deseo de obtener algo de lo que tienes bien se material, espiritual, intelectual o familiar.

Con un vaso de Agua! Truco para detectar energías negativas en tu hogar.. was last modified: by

En : Salud y Vida Sana