Guía para medir la presión arterial correctamente de acuerdo a lo recomendado por la OPS

Para un diagnóstico, prevención y control efectivos de la hipertensión, es fundamental realizar mediciones precisas de la presión arterial. Esto se logra utilizando dispositivos electrónicos validados, siguiendo un protocolo de medición adecuado y preparando correctamente al paciente.

De acuerdo a la OPS, «Para obtener una medición precisa de la presión arterial, es necesario adoptar una serie de procedimientos que incluyen la preparación del paciente antes de tomar la presión arterial, la técnica utilizada por el trabajador de la salud, la selección de un espacio libre de ruidos, y el uso de monitores precisos de presión arterial. Las buenas prácticas incluyen hacer las mediciones en los dos brazos, en la visita inicial, y, posteriormente, seguir usando el brazo con la medición más alta. En las visitas de seguimiento, en cada consulta se deben tomar al menos dos mediciones y calcular el promedio»

Para obtener un resultado confiable al medir la presión arterial, es fundamental seguir algunos pasos importantes:

Preparación del paciente:

Descanso previo: Espera al menos 5 minutos, idealmente 10, antes de la medición.

Evita interferencias: No fumes, bebas cafeína ni hagas ejercicio vigoroso 30 minutos antes de la toma.

Postura adecuada: Siéntate cómodo con la espalda apoyada, los pies en el suelo y el brazo sin cruzar a la altura del corazón.

Reposo mental: Relájate y evita hablar durante la medición.

Técnica de medición:

Elección del dispositivo: Utiliza un tensiómetro validado, ya sea manual o automático.

Colocación del brazalete: Ajusta el brazalete en el brazo desnudo, 2 cm por encima del pliegue del codo.

Inflado y desinflado: Sigue las instrucciones del tensiómetro para inflar y desinflar el brazalete.

Interpretación de resultados: Anota las dos lecturas (sistólica y diastólica) y el pulso.

Ambiente adecuado:

Lugar tranquilo: Busca un espacio libre de ruidos que te permita relajarte.

Temperatura agradable: La temperatura ambiente debe ser confortable.

Monitores de presión arterial:

Validados: Elige un tensiómetro que esté validado por organismos reconocidos.

Mantenimiento adecuado: Sigue las instrucciones del fabricante para el cuidado del dispositivo.

Buenas prácticas adicionales:

Medición en ambos brazos: En la primera consulta, mide la presión arterial en ambos brazos.

Brazo de referencia: Utiliza el brazo con la medición más alta para las mediciones posteriores.

Múltiples mediciones: En las visitas de seguimiento, toma al menos dos mediciones por consulta y calcula el promedio.

EQUERIMIENTOS PARA OBTENER UNA LECTURA PRECISA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

1. Usar monitores automáticos validados o, si no disponibles, aneroides calibrados..

2. Medir la presión arterial en un lugar tranquilo y libre de ruidos.

3. Seguir el protocolo que viene debajo:

— No conversar. Hablar o escuchar de forma activa agrega hasta 10 mmHg

— Apoyar el brazo a la altura del corazón.No apoyar el brazo agrega hasta 10 mmHg

— Colocar el manguito en el brazo sin ropa. La ropa gruesa agrega hasta 5-50 mmHg

— Usar el tamaño de manguito adecuado. Un manguito pequeño agrega de 2 a 10 mmHg

— Apoyar los pies. No apoyar los pies agrega hasta 6 mmHg

— No cruzar las piernas. Tener las piernas cruzadas agrega de 2 a 8 mm Hg

— Tener la vejiga vacía. Tener la vejiga llena agrega hasta 10 mmHg

— Apoyar la espalda. No apoyar la espalda agrega hasta 6 mmHg

Guía para medir la presión arterial correctamente de acuerdo a lo recomendado por la OPS was last modified: by