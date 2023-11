Venezuela y Polonia Estrechan lazos con vuelo directo a Nueva Esparta

Prensa BAER. – Siguiendo con el propósito de ampliar nuestros horizontes y proyectarnos hacia la expansión del sector aéreo venezolano, 279 turistas polacos arribaron al Aeropuerto Internacional GJ. Santiago Mariño de Nueva Esparta, en el vuelo inaugural de la Línea Aérea Plus Ultra procedente del Aeropuerto Chopin de Varsovia, Polonia.

Esta nueva ruta: Porlamar-Varsovia, que inicia con dos frecuencias semanales, los días martes y jueves, fue recibida con el acostumbrado bautizo de la aeronave, a cargo de los Bomberos Aeronáuticos de la terminal insular, además los viajeros fueron agasajados con actividades folclóricas propias de la región, mientras que el personal de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), se encargó de dar cumplimiento a los procedimientos de rigor, para arrancar oficialmente su visita a nuestro país.

Cabe señalar que, esta nueva conectividad con Europa, materializa las alianzas internacionales que lleva el Gobierno Nacional, a través de la Gran Misión Transporte Venezuela, y que buscan potenciar el Motor Turismo.

TEXTO: RICHARD ESPINOZA GARNIER/ MARILYN HERRERA/ JHORDANA CHACÓN

FOTOS: PRENSA BAER NUEVA ESPARTA