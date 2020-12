VIDEO: Explotó el Prototipo de la nave para el viaje a Marte de SpaceX,

El prototipo SN8 destinado a ser la nave para el primer viaje de los humanos al planeta Marte, proyectado por la compañia de Elon Musk , SpaceX, al intentar aterrizar en una de las prueba que realiza la empresa.

SpaceX’s #Starship prototype SN8 explodes on impact during its attempted landing pic.twitter.com/bnmC6SqqAc — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 9, 2020

Elon Musk CEO de SpaceX declaró: «La presión del tanque del cabezal de combustible fue baja durante la quema de aterrizaje, lo que provocó que la velocidad de toma de contacto fuera alta y RUD, ¡pero obtuvimos todos los datos que necesitábamos! Felicitaciones al equipo de SpaceX, ¡sí!»…

El incidente ya había sido vaticinado por Musk, al admitir que el cohete tenía pocas probabilidades de éxito completo en el primer intento. «Muchas cosas tienen que resultar bien, así que quizás hay una entre tres probabilidades» de que la nave aterrice en una sola pieza, dijo previamente el CEO de la compañía espacial.

A pesar de los inconvenientes, el magnate sudafricano felicitó al equipo de SpaceX, al tiempo que explicó los motivos de la explosión. «La presión del tanque de combustible fue baja durante el aterrizaje, lo que causó que la velocidad de aterrizaje fuera alta», tuiteó Musk.

