Anmarie Camacho conducirá la “Alfombra Azul” de los “Premios Pepsi Music 2019”

Por tercer año consecutivo Anmarie Camacho asume las riendas de ser una de las animadoras principales de la “Alfombra Azul” de los “Premios Pepsi Music”; “… una experiencia que me tiene feliz y agradecida con Dios y Televen. A ellos, mil gracias por permitirme una vez más estar presente en esta importante gala donde no sólo se entretiene al público venezolano, sino que nos permite valorar lo mejor del talento nacional” comentó.

La “Alfombra Azul” de los “Premios Pepsi Music” se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela este jueves 10 de octubre; un espectáculo que será transmitido a las 6 de la tarde por Televen, y en donde participarán figuras como: Sixto Rein, Omar Koonze, Los Boys, Juan Miguel, Maleh, Guaco, Lasso, y otros más.

Este programa especial contará con la animación conjunta de Ly Jonaitis y Rafael Oropeza, a lo cual Anmarie comentó: “Es un honor compartir esta tribuna con mis compañeros de planta… Justos haremos de esta experiencia, la mejor de muchas”.

Para la gala Anmarie lucirá creaciones del diseñador de modas venezolano Edgar Alfaro.

La “Alfombra Azul” de los “Premios Pepsi Music” forma parte de los grandes eventos que ofrece en esta séptima edición el equipo de producción de esta importante entrega.

