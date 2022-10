El drama italiano Lucía de Lammermoor llega a Colombia

Basada en la novela de Sir Walter Scott, la obra maestra de Gaetano Donizetti podrá verse el próximo sábado 15 de octubre a las 3:30 pm

Bogotá, octubre de 2022 – El canal de televisión Film&Arts presenta el drama en tres actos Lucía de Lammermoor, con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Salvatore Cammarano. Podrá verse en Colombia este sábado 15 de octubre a las 3:30 pm

A principios del siglo XVII, en Lammermoor, Escocia, una muchacha, Lucía Ashton, está prometida a un hombre que ella no ama. Lucía enloquece, mata a su esposo y luego muere.

Lucia di Lammermoor de Donizetti no es una tragedia amorosa privada, sino más bien una historia eminentemente política que demuestra cómo un sistema de poder deforma y acaba corroyendo las relaciones humanas. Donizetti proporcionó su música más inquietante para la rebelión y extinción del amor traicionado; la venganza es sangrienta, la locura mortal.

En esta nueva producción de Opernhaus Zürich, la soprano Irina Lungu interpreta el papel principal de Lucia. Piotr Beczala aparece como su amante y Massimo Cavalletti como su hermano. Tatjana Gürbaca, reconocida por su dirección precisa, puso en escena la producción visualmente poderosa bajo la dirección musical de Speranza Scappucci.

El canal Film&Arts está disponible en Colombia por Claro (1621), Directv (746), y Movistar (607).

Film&Arts es el único canal de América Latina dirigido a los amantes de las artes y el espectáculo en todas sus manifestaciones. Con una imagen moderna y vanguardista que subraya “el arte del entretenimiento”, el canal brinda a su audiencia una amplia gama de contenidos de alto nivel entre los que destacan grandes espectáculos de Broadway, eventos en vivo y algunas de las series de época más aclamadas de la actualidad, así como programas de entrevistas, documentales y destacadas películas orientadas a las artes. Disponible en HD las 24 horas del día, Film&Arts es contenido de alto valor estético para una audiencia exigente.