La serie de terror «True Demon» llega a Colombia

Bogotá, octubre de 2022- La pantalla de AMC estrena en Colombia True Demon, en el marco de la programación especial Fear Fest. La miniserie de terror y suspenso, se podrá disfrutar desde el 17 al 31 de octubre a partir de las 8:00 pm (hora Colombia). Anna y Jess estaban ansiosas por ir a acampar juntas. Pero su divertido viaje se ve interrumpido cuando Jess desaparece repentinamente en circunstancias misteriosas y aparentemente sobrenaturales. La vida de Anna cambia por completo y recluta a sus amigos Lukas y Ben para la búsqueda de Jess. En la miniserie True Demon, sus protagonistas documentan y publican su viaje en línea para que todos lo vean, ya que los lleva a encontrarse con criaturas brutales y una conspiración de gran alcance que puede llegar a tener consecuencias catastróficas para el mundo entero. El canal de televisión AMC puede verse en Colombia por: Claro (SD 707; HD 1707), Directv (SD 210; HD 1210), Movistar (SD 608; HD 873) y Tigo/Une (SD 49; HD 285).