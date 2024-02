Ha falleció a los 76 años Carl Weathers, el mítico Apolo Creed

LOS ANGELES, CALIFORNIA.-

Carl Weathers el mítico Apolo Creed falleció a los 76 años

«Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024… Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes ha dejado una huella indeleble», recordaron sus allegados en el texto de despedida

El legado:

Con una trayectoria interpretativa de aproximadamente medio siglo, Weathers (Nueva Orleans, 1948) apareció en decenas de filmes destacados, como la saga Rocky (1976); Predator’(1987) junto a Arnold Schwarzenegger; Action Jackson (1988) y Happy Gilmore (1996), y en otros tantos títulos televisivos, entre los más recientes The Mandalorian’(2019) con el chileno Pedro Pascal.

Comentarios de sus familiares:

«Será reconocido en todo el mundo con el paso de las generaciones. Era un hermano, padre, abuelo, compañero y amigo muy querido», concluye el comunicado familiar.

Su personaje más icónico fue Apolo Creed:

Su personaje más aclamado fue el del campeón del mundo de los pesos pesados Apollo Creed en Rocky (1976) debido a sus antológicos combates contra Sylvester Stallone, que ejercía el papel protagonista del propio Rocky en esta franquicia tan popular.

Sus inicios fueron en el deporte, algo que lo apasionaba:

Además, Weathers jugó al fútbol americano en la Universidad Estatal de San Diego, donde se especializó en teatro, y jugó la temporada de 1970 en la liga profesional NFL con los Oakland Raiders.

También puso voz a uno de los personajes en la oscarizada Toy Story 4 (2019) y ya había participado en el especial de televisión Toy Story of Terror, estrenado seis años antes.

