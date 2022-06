La novena temporada de Acacias 38 se estrena en Colombia por Más Chic

La telenovela española trae nuevas historias de amor, celos, pasiones, venganzas, odio y alegría en esta novena temporada que se transmite por Más Chic. “Acacias 38” se emite de lunes a viernes a las 3:00 pm

BOGOTA, COLOMBIA.-Acacias 38 vuelve a Más Chic con su novena temporada. La serie sobre cuatro criadas y las familias burguesas para las que trabajan. Los episodios de estreno pueden verse en Colombia de lunes a viernes a las 3:00 pm.

Las familias De la Serna, Álvarez-Hermoso, Hidalgo y Palacios son los protagonistas de esta serie de éxito internacional ambientada entre los años 1899 y 1920, en la manzana de un barrio noble de una gran ciudad española.

Una ficción cercana en la que los grandes protagonistas son los sentimientos universales: el amor, los celos, la venganza y el odio. El universo de esta serie conlleva el ingreso constante de nuevos personajes, buenos y malos, personas que, como en la vida, pueden ir y venir. Mientras haya criados y señores, intrigas, secretos y pasiones, el corazón de la serie sigue latiendo.

El canal de televisión Más Chic puede verse en Colombia por: Claro (SD 406; HD 1406), Directv (230), Movistar (379) y Tigo/Une (61).