La animadora presentará en esta nueva etapa un contenido de turismo y entretenimiento más interactivo a través de la señal de Sun Channel…

Este 15 de julio se estrenó por Sun Channel la octava temporada del programa “Sun News”; un proyecto de turismo y entretenimiento conducido por la animadora, actriz, y modelo, Anmarie Camacho.

“Sun News” brinda información sobre los destinos turísticos más influyentes de Latinoamérica “… un programa que ofrece en esta fase nuevas secciones, más interacción internacional, y estrenamos una red digital” comentó Anmarie haciendo referencia a la dirección electrónica @sunnewstv la cual ya puede ser disfrutada por Twitter e Instagram.

Anmarie informó que en esta octava temporada el público podrá obtener información inmediata sobre diversos destinos turísticos, y a la vez, podrán usar aplicaciones digitales que le harán la vida más fácil a muchos viajeros.

“Todos estos datos serán transmitidos a través de las pantallas y los canales digitales de Sun Channel. El objetivo es acercarnos más a nuestros seguidores” remarcó Anmarie.

¿Qué es lo más fascinante de encarar este proyecto?

Me encanta el programa porque siempre innovamos y presentamos información de última hora. Es una agenda obligada para aquellos que aman viajar y conocer los lugares más exóticos del mundo…

“Sun News” es y será transmitido este y todos los lunes a las 8 de la noche, hora Venezuela.

Para más información pueden seguir las cuentas de Instagram: @anmariecamacho y @sunchannel

Anmarie Camacho estrenó la 8va. Temporada de “Sun News” was last modified: by

En : Gente