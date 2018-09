Bonnie Aarons es la aterrorizante monja….

The Nun, película que muestra la historia de Valak, uno de los demonios más poderosos del infierno, que suele profanar cuerpos de monjas y sacerdotes.

La Monja (título original en inglés: The Nun) es una película estadounidense de terror sobrenatural gótico dirigida por Corin Hardy. ​ El guion fue escrito por Gary Dauberman y James Wan. ​

Es una película tomada de The Conjuring 2 (2016) y la quinta entrega de The Conjuring. Es protagonizada por Demián Bichir, Taissa Farmiga y Jonas Bloquet. ​

La película se estrenó el 7 de septiembre de 2018 por Warner Bros. Pictures5​ y recibió críticas mixtas de los críticos y audiencia, con elogios por sus actuaciones y atmósfera pero criticando su narrativa.

El papel lo interpreta Bonnie Aarons, quien interpretó anteriormente a la pretenciosa aristócrata de El Diario de la Princesa que quiere quitarle el trono a Mía.

Aarons estudió cine en la Ciudad de Nueva York, pero era frecuentemente criticada debido a su mirada y su nariz. Trabajó en Europa haciendo cortometrajes y anuncios. Su primera película estadounidense fue Salida a Eden, retratando a una prostituta.

La actriz también actuó en The Fighter, Mulholland Drive y en Amor Ciego, entre otras producciones.

