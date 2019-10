Con casi 100 millones de dólares en su estreno JOKER es el mayor lanzamiento de octubre de todos los tiempos

HOLLYWOOD.- Tal vez , la película más esperada del 2019 ha sido JOKER. A pesar de la controversia y las preocupaciones de seguridad, “Joker” recaudó 93,5 millones de dólares el fin de semana y ahora se erige como el mayor lanzamiento de octubre de todos los tiempos, desbancando cómodamente el récord de 80 millones de dólares que marcó el mismo mes del año pasado “Venom”, de Sony.

Dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, “Joker” fue objetada antes de su estreno por temor a que la inquietante historia de origen del enemigo de Batman pudiera inspirar actos de violencia. Pero eso no desalentó a los fanáticos, que acudieron en masa a los cines.

El temor a que la historia sobre un asesino con enfermedades mentales incitara a la violencia llevó a las salas de todo Estados Unidos a tomar precauciones de seguridad. En Nueva York y Los Angeles la policía en aumentó su presencia cerca de cines, y algunos administradores de salas vetaron disfraces y máscaras.

En 2012 en Aurora, Colorado, en una proyección de medianoche de “The Dark Knight Rises”, se produjo un tiroteo masivo que dejó 12 personas muertas y 70 heridas.

“Joker”, de Warner Bros. y coprotagonizada por Robert De Niro, Zazie Beetz y Frances Conroy, adopta un enfoque poco convencional para el género de superhéroes. La película sigue a Arthur Fleck (Phoenix), un aspirante a comediante que desciende a la locura mientras su vida y su carrera están en espiral.

La cinta se quedó con el León de Oro, el premio más importante en el Festival de Cine de Venecia de este año, y los críticos elogiaron la inquietante versión de Phoenix sobre el archienemigo de Batman.

Como único lanzamiento nacional, “Joker” recibió la mayoría del botín, ganando más que el resto de las películas en el top 10 combinado. El campeón del pasado fin de semana, “Abominable” de Universal, bajó al segundo lugar, con 12 millones de dólares para una recaudación doméstica de 37,8 millones de dólares.

En tercer lugar, “Downton Abbey” de Focus Features recaudó otros 8 millones de dólares, aumentando las ventas de boletos en América del Norte a 73 millones de dólares.

“Hustlers” de STX aterrizó en el cuarto lugar con 6,3 millones de dólares. Después de cuatro semanas en los cines, la película dirigida por Jennifer Lopez y Constance Wu ha generado 91,3 millones de dólares a nivel nacional.

Completando los cinco primeros está “It: Chapter Two” de Warner Bros., que logró 5,4 millones de dólares. La secuela acumula más allá de 200 millones de dólares en la taquilla norteamericana.

Gente