Esto es lo que viene con el nuevo Android Q..

A medida que se acerca la fecha de lanzamiento de la nueva actualización del sistema operativo Android, se filtran detalles sobre cómo será esta nueva edición, conocida como Android Q a falta de un nombre definitivo. El portal XDA Developers ha proporcionado lo que hasta el momento se sabe sobre la actualización desarrollada por Google.

Esta comunidad de desarrolladores de ‘software’ para dispositivos móviles ha publicado un video de 12 minutos en el que muestra las novedades de la versión preliminar de Android Q instalada en el ‘smartphone’ Google Pixel 3.

Cambios principales

Advirtiendo que, si se trata de una versión preliminar, todavía podrían darse muchos cambios, los expertos señalan unas pequeñas alteraciones en la interfaz. Una de ellas es que suben a la parte superior de la pantalla los iconos Always On, que muestran información importante, como el reloj y notificaciones en un móvil durmiente. Asimismo, las notificaciones pueden borrarse moviendo el dedo hacia la derecha, y también experimentan alteraciones los iconos del menú de configuración.

Entre los cambios más destacados en la versión actual de Android Q se encuentra un enfoque completamente nuevo a los permisos. Esto incluye la habilidad de limitar el acceso de una u otra aplicación a un lugar específico mientras está siendo usada.

Además, el modo oscuro puede estar activo siempre, en horas predeterminadas o desactivarse para todo el sistema. Esto afecta a todas las pantallas, incluso las de configuración, así como a todas las aplicaciones.

Fecha de lanzamiento

Si Google observa sus calendarios previos, hay que esperar que la versión beta para desarrolladores esté lista en marzo, y que en mayo lo esté la beta pública.

En lo que se refiere a la versión finalizada de Android Q, Google normalmente presenta las grandes actualizaciones de Android en la segunda mitad de año. Las tres últimas salieron a la luz en agosto, y las anteriores lo hicieron habitualmente en octubre.

