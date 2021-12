Listado de Celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de enero de 2022.

Si su teléfono tiene varios años, es probable que la aplicación de mensajería WhatsApp la sienta cada vez más «pesada» y es que las sucesivas actualizaciones de la misma, han provocado que cada vez se ejecute más lentamente en teléfonos antiguos y no precisamente por cuestiones de obsolescencia programada sino que las actualizaciones del sistema operativo tanto el iOS cómo Android además de las nuevas características que los usuarios solicitan hacen que esta App tan popular pida cada vez más espacio y potencia de procesamiento a su móvil.

A partir del 1 de enero 2022, estos móviles, dentro de los que se cuentan varios modelos antiguos de Samsung, Apple, Sony y Huawei, por mencionar algunos, no podrán acceder a la popular plataforma de chat, por lo que usted deberá revisar los requerimiento de hardware que la App solicita para seguir operando en su terminal.

Esta es la lista:

Android

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

iPhone

Son aquellos que no pueden actualizarse y tienen iOS 9 o inferior:

Apple iPhone SE (16GB)

Apple iPhone SE (32GB) – Apple iPhone SE (64GB)

Apple iPhone 6S (128GB)

Apple iPhone 6S (16GB)

Apple iPhone 6S (32GB) – Apple iPhone 6S (64GB)

Apple iPhone 6S Plus (128GB)

Apple iPhone 6S Plus (16GB

Apple iPhone 6S Plus (32GB)

Apple iPhone 6S Plus (64GB)

