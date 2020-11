Top aplicaciones para Android del mes de noviembre

Cada día que pasa se lanzan nuevas aplicaciones para móviles al mercado. Android es el sistema operativo en el que más apps se lanzan, debido a que se basan en un lenguaje relativamente más sencillo, y no tiene tantas limitaciones como en otros sistemas (por ejemplo, en iOS).

Aquí te traemos un ranking en el que destacamos las 4 aplicaciones que más están dando que hablar en noviembre: AcMarket, QuickShortCutMaker, LuluBox y HappyMod.

Si todavía no te las has instalado, espera a leer este ranking y verás como no tardas en hacerlo.

Selección de las 4 mejores aplicaciones de Android de noviembre 2020

1) AcMarket

AcMarket es un mercado de aplicaciones que se consolida como uno de los principales competidores del Google Play. A través del mismo es posible descargar todo tipo de aplicaciones y juegos.

Lo mejor de todo es que te los puedes descargar sin limitaciones: tendrás aplicaciones, juegos, incluso hasta e-books en versiones modificadas, crackeadas o parcheadas, para que lo puedas usar todo sin límite.

Además, a diferencia de los markets convencionales, no necesitaremos registrarnos, ni identificarnos ni hacer ninguna acción extraña: tan solo busca lo que necesitas, pulsa en descargar gratis y espera los resultados.

2) QuickShortCutMaker

QuickShortCutMaker es una herramienta que hará que tu móvil o tablet Android sea todavía más intuitiva y fácil de manejar. Lo que hace es darte la opción de crear tantos accesos directos como necesites en la pantalla principal del dispositivo.

Pero los accesos directos no se limitan tan solo a otras apps, sino que también pueden estar relacionadas con procesos y todo tipo de actividades.

La idea es reducir el tiempo que necesitarías para abrir una aplicación, o para ejecutar una determinada opción.

¡Se acabó eso de recorrerte medio sistema operativo antes de encontrar lo que buscas!

3) LuluBox

LuluBox es la aplicación que instalarás en Android si tu objetivo es desbloquear ciertas funcionalidades de tus títulos favoritos: por ejemplo, podrás ampliar la velocidad de los juegos o desbloquear recursos infinitos.

Lo que realmente hace la aplicación es hackear estos juegos para que tu experiencia sea mucho mejor. Para ello, la app cuenta con un amplio catálogo de parches (como plugins o modificaciones mods) que se van a actualizando de manera continuada. No importará el tipo de juego o aplicación que quieras hackear, ya que, con casi toda probabilidad, LuluBox te dará una solución.

4) Happymod

Finalmente, Happymod es una interesante alternativa a las aplicaciones anteriores. También es un market en el que podemos encontrar diferentes recursos sin ningún tipo de restricción. Esta tienda está compuesta por miles de aplicaciones parcheadas a las que podrás tener acceso sin límites. Aunque ese juego o aplicación tenga una función de pago, es posible que con Happymod te la puedas saltar.

Es perfecta para ahorrar tiempo, ya que no tendrás que hacer las acciones convencionales para proceder con el desbloqueo.

Ahora que conoces este ranking con las 4 mejores aplicaciones de Android, es un buen momento para descargarlas en tu móvil o Tablet y empezar con el testeo.

