Los smartphones que más se venden en Interlaken

Interlaken es una ciudad suiza conocida por su belleza natural y sus actividades al aire libre. Pero también es un lugar donde la tecnología tiene un papel importante, especialmente en lo que se refiere a los smartphones. ¿Qué marcas y modelos son los más populares entre los habitantes y visitantes de Interlaken? En este artículo te lo contamos.

Según un estudio realizado por la empresa de análisis de mercado Statista, los smartphones más vendidos en Suiza en el año 2023 fueron los siguientes:

Samsung Galaxy S22:

con un 23% de cuota de mercado, el buque insignia de la marca surcoreana se posiciona como el líder indiscutible. Su diseño elegante, su pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, su cámara trasera de 108 megapíxeles y su batería de 5000 mAh son algunas de las características que lo hacen destacar.

Apple iPhone 14:

Con un 19% de cuota de mercado, el último modelo de la manzana mordida sigue siendo uno de los preferidos por los usuarios. Su rendimiento fluido, su sistema operativo iOS 15, su cámara frontal TrueDepth de 12 megapíxeles y su resistencia al agua y al polvo son algunos de los aspectos que lo hacen atractivo.

Huawei P60:

Con un 15% de cuota de mercado, el gigante chino se mantiene como uno de los competidores más fuertes. Su procesador Kirin 990, su memoria RAM de 8 GB, su cámara trasera Leica de 50 megapíxeles y su carga rápida de 40 W son algunos de los elementos que lo hacen sobresalir.

Xiaomi Mi 12:

Con un 12% de cuota de mercado, el fabricante chino se consolida como uno de los más innovadores. Su pantalla OLED de 6.7 pulgadas, su procesador Snapdragon 888, su cámara trasera de 108 megapíxeles y su carga inalámbrica de 50 W son algunos de los factores que lo hacen brillar.

OnePlus 10:

Con un 9% de cuota de mercado, la marca china se posiciona como una de las más premium. Su diseño minimalista, su pantalla Fluid AMOLED de 6.9 pulgadas, su cámara trasera Hasselblad de 48 megapíxeles y su batería de 4500 mAh son algunos de los atributos que lo hacen resaltar.

Estos son los smartphones que más se venden en Interlaken, una ciudad que combina naturaleza y tecnología. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué otros modelos te gustaría ver en esta lista? Déjanos tu opinión en los comentarios.

