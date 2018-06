Falleció Richard Harrison padre, el viejo del Precio de la Historia

En un comunicado via redes sociales el Canal de la Historia anunció el fallecimiento de Richard Harrison padre

Richard B. Harrison, también conocido como Old Man, El Viejo y El Evaluador, fue un empresario estadounidense, copropietario junto con su hijo Rick Harrison de la tienda de empeño familiar Gold & Silver.

Richard Benjamin Harrison, conocido como ‘El Viejo’ en el programa ‘El Precio de la Historia’ de History Channel, ha fallecido a los 77 años de edad, según ha informado el canal este lunes a través de su cuenta de Twitter.

Lamentamos profundamente la partida de nuestro amigo Richard, "El Viejo" Harrison, un miembro muy querido de HISTORY y de la familia de "El Precio de la Historia". Nuestros pensamientos están con la familia Harrison durante este difícil momento. – HISTORY pic.twitter.com/OV7Mcazt2U — Tu History (@HistoryLA) 25 de junio de 2018

