Marc Márquez ganó su sexto título mundial de MotoGP

La leyenda de Marc Márquez tiene un nuevo capítulo; el piloto español conquistó este domingo 6 de octubre con apenas 26 años un sexto título mundial de MotoGP, el 4º consecutivo, luego de un duelo antológico con el francés Fabio Quartararo del que salió victorioso en el GP de Tailandia.

Márquez aseguró por la puerta grande un sexto título en la categoría reina, el 8º en total con Moto2 y Moto3.

En cuanto a Quartararo, que salió desde la pole position, volvió a quedarse a las puertas de lograr su primera victoria en MotoGP, pero se consolida a sus 20 años como uno de los mejores pilotos de la parrilla en la actualidad.

«Yo quería ganar la carrera, el Mundial no tenía importancia», confesó el campeón español.

‘Los sueños se cumplen’

«Los sueños se cumplen», añadió tras igualar el número de títulos de Valentino Rossi en MotoGP (el italiano cuenta uno más en la categoría reina con el de 500cc).

Es la segunda ocasión esta temporada, luego del GP de San Marino en Misano a mediados de septiembre, en que el español arrebata la victoria al piloto galo en los últimos metros.

«Estoy feliz. No puedo decir gran cosa. Luché hasta la última vuelta y lo intenté todo», afirmó, por su parte, Quartararo.

El fin de semana no había sin embargo comenzado bien para Márquez, víctima de una aparatosa caída en los primeros ensayos libres del viernes, que le costó un breve paso por el hospital. Contusionado, regresó a la pista ese mismo día para continuar con los ensayos.

Campeón con victoria

La pole había sido sin embargo para Quartararo, con Márquez en el tercer puesto de la parrilla.

Los dos pilotos iniciaron su duelo desde el comienzo, con el galo por delante, posición que conservaría hasta la última vuelta pese a los intentos cada vez más cercanos de Márquez de adelantarlo.

Pero el hexacampeón de Cervera quería coronarse de nuevo con una victoria, y tiró de experiencia para adelantar al francés en el momento preciso.

«Fabio iba realmente rápido pero estudié sus trayectorias y lo pasé», indicó Márquez.

«Es mi mejor temporada en MotoGP», señaló, aludiendo a sus 9 carreras ganadas de las 15 disputadas.

«Él es extraordinario sobre la moto», reconoció Quartararo, quien se marcó el objetivo de ser campeón del mundo un día y rivalizar con Márquez en las próximas temporadas.

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati), el único con alguna opción ínfima de ganar el Mundial, sólo pudo ser cuarto, por detrás del español Maverick Viñales (Yamaha).

Viñales ascendió al cuarto puesto en la general del Mundial, tras Márquez, ‘Dovi’, y el también español Alex Rins (Suzuki), quinto este domingo.

Marini ganó en Moto2

En Moto2, el italiano Luca Marini, de 22 años, logró la victoria, mientras que el hermano pequeño de Marc, Álex Márquez quedó quinto, conservando así su liderazgo en el campeonato del mundo.

El italiano, hermanastro del campeón de MotoGP Valentino Rossi, dominó la carrera desde casi el comienzo. Es su segunda victoria en Moto2 y la primera del año.

Márquez empezó la carrera de segundo y acabó en quinto puesto pero mantiene su ventaja en el campeonato con 40 puntos sobre Augusto Fernández a falta de cuatro pruebas para el final de la temporada.

Y otro español, Albert Arenas, ganó en Moto3, por delante del líder del Mundial de la categoría, el italiano Lorenzo Dalla Porta.

El principal adversario de Dalla Porta en la clasificación del Mundial, el español Aron Canet, perdió mucho tiempo tras verse implicado en una caída en la octava vuelta con el japonés Tatsuki Suzuki y el británico John McPhee.

