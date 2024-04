Leyendas venezolanas festejaron en grande el día del motociclista deportivo nacional 2024 CARACAS, VENEZUELA .- En un encuentro que congregó a cerca de medio centenar de grandes figuras y protagonistas de la motovelocidad, motocross, enduro, trial, así como autoridades deportivas y mecánicos, este sábado 30 de marzo se efectuó en Café Racer Bar de San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, una concurrida reunión con motivo de conmemorarse la V edición del Día del Motociclista Deportivo Venezolano, reconocimiento promovido y organizado por el múltiple campeón de motovelocidad Nelson Pérez y el periodista e historiador Octavio Estrada. La celebración del 30 de marzo como Día del Motociclista Deportivo Venezolano se seleccionó en 2019 para honrar y recordar el estreno del joven Johnny Cecotto en el Campeonato Mundial de Motociclismo, primera válida celebrada en el circuito francés de Paul Ricard que efectuó junto al también debutante equipo venezolano Venemotos-Yamaha capitaneado por Andrea Ippolito, y en sus dos presentaciones en las categorías 350 y 250cc el desconocido caraqueño logró conquistar el primer lugar, para asombro absoluto del ambiente motociclístico internacional. La lista de notables asistentes que estuvieron presentes en la reunión del sábado incluyó, entre otros, a los multicampeones y corredores de todas las modalidades Tomás Goinger, Alfredo Herrera, Claudio Ippolito, Antonio Mireles, Freddy Brandt, Enrique Delfino, Valentino Zolli, Nicolás Cardona, Fernando Carlos Baiz, Meindert Fernández, Julio César Nieto, Luciano Di Battista, Peppino Cecotto, Frank Angarita, Fernando Amantini, Miguel Lascano, Leonardo Saladino, Roberto Onori, Rafael Olavarría, Gonzalo García, Nelson Rivero, Tony Ballesté, Oscar Romero, Marcos Luger, Manuel Piquero, José Antonio Carrillo, Armando Ferrer, Askar Ferrer, Evy Zambrano, Alfredo Briceño, Marco Mojica, Dante Furcolo, Gabriel García, Fernando Macia, Anton Irizar, Raúl Vieira, Tony Vaccarella, Franco Agrusa, Franklin Reverón, Henry Gómez, Jean Méndez, Nelson Pérez, así como el dirigente deportivo venezolano más importante en cualquier especialidad: Vito Ippolito. De igual forma se entregaron los reconocimientos por el Día del Mecánico de la Moto 2023 que fueron otorgados a la memoria de Angelo Frontirre, Ercole Ravazzoni, Michelino Palumbo, Miguel Larumbe, José Luis Terán y Mario Ciccarelli, así como a los especialistas activos Rubén Amantini, Omar Reyes, Fabián Oriz, Silfredo Dorta, José Lobatón y José Manuel Gutiérrez. La convocatoria reunió a protagonistas que incluso se trasladaron desde el interior de la República, como la representación larense integrada por Miguel Lascano, Julio César Nieto y Alfredo Briceño, de Carabobo se hizo presente Antonio Ballesté, mientras del estado Aragua participaron Evy Zambrano y Rafael Olavarría. Menos de 24 horas antes de efectuarse el encuentro, el multicampeón nacional y latinoamericano de motocross Tomás Goinger llegaba al país procedente de Alemania, donde reside desde hace 7 años, tiempo en el que no había vuelto a su Caracas natal. La familia del desaparecido campeón nacional y latinoamericano de motocross Julio Brizuela, precisamente nativo de los Altos Mirandinos, también recibió un pequeño recuerdo de parte de los organizadores, mientras el bicampeón nacional de Superbikes 1991-1992, José «Peppino» Cecotto se hizo acreedor a la distinción por la indumentaria retro más original, al presentarse con una franela de esos años la cual, a pesar del marcado desgaste, fue aclamada por los presentes como la más original. Aparte de la bien cuidada decoración del establecimiento ambientada en todo lo que tiene que ver con la moto, hubo una muestra de varias máquinas de carreras pertenecientes a la colección de la leyenda del motocross Valentino Zolli, quien llevó una Suzuki RM250 de fines de los años 70, una Honda Elsinore de 1978, así como una Suzuki RG 500cc de velocidad que participó en el Gran Premio de Venezuela de 1979 manejada por el también venezolano Roberto Pietri. Otras máquinas de carreras presentes fueron un par de Supersport de última generación pertenecientes al capitalino Franklin «Buchito» Reverón, quien sigue siendo protagonista en la motovelocidad nacional a pesar de sus 58 años de edad. Más de un centenar de personas entre pilotos, acompañantes así como representantes de medios de comunicación audiovisual y digital, compartieron el acto que contó con distintos detalles como obsequios para los presentes cortesía de las empresas Soloson Import, Suzuki, Motul, Distribuidora Venemotos Yamaha, Albimport, Cascos LS2 y Moto Room.

