Tomás Goinger y Franck D’oleon Presentes En Motocross Retro Francés

Los centauros Tomás Goinger y Franck D’Oleon, participarán este fin de semana 29 y 30 de julio en una nueva edición del evento de motocross clásico o vintage denominado 100% More’o, versión 2023 a celebrarse en la localidad normanda de Basly.

Tomás Goinger, múltiple campeón nacional y latinoamericano de motocross, además de haber sido el primer y único piloto venezolano en liderar una válida mundialista durante las dos primeras vueltas del Gran Premio de Bélgica de 1976 en la clase 125cc, estará al manillar de una Yamaha 250cc del año 1980, identificada con el número 24 que empleó durante la mayor parte de su trayectoria de más de dos décadas.

Residenciado en Alemania desde hace más de un lustro, en 2019 Goinger recibió la invitación de su amigo y también corredor de motocross Franck D’Oleon, centauro de origen francés que compitió en los trazados venezolanos en el segundo lustro de los años 80 y primeros años 90 y juntos han representado a Venezuela en las distintas ediciones de este clásico anual que reúne a grandes figuras de la historia del motocross mundial.

“En esta oportunidad nos hemos preparado mejor que en las últimas ocasiones – comentó Tomás Goinger – En las últimas semanas hemos entrenado en un par de pistas cerca de donde vivo a las afueras de Berlin y como siempre en Francia contaré con la valiosa ayuda de Franck D’Oleon. Este año me subieron de categoría y estaré incluido en el grupo de las leyendas. Como siempre, la intención es compartir y pasarla bien en un evento con una organización tremenda”.

Entre otras leyendas, la lista de campeones incluye a los estadounidenses Doug Dubach, Micky Dymond y Chuck Sun, así como a los ex mundialistas franceses Jean-Jacques Bruno – el primer galo en imponerse en una manga de la clase 500cc en 1979, con tres victorias y grandes premios y siete títulos de Francia -, Yannig Kervella, quien llegó a participar en Maracay en las válidas mundialistas de los años 90, así como Nicolas Aubin, quien representó a su país en el Motocross de las Naciones de 2007 y 2008.

En la décima edición de este evento vintage de motocross, más de 350 pilotos de todas las edades al manillar de máquinas de dos y cuatro tiempos construidas entre 1970 y 2000, están inscritos para tomar parte en las diferentes baterías y clases que se estarán desarrollando en la pista de Basly, ubicada al norte de Francia, próxima a la localidad de Caen.