Compite en el Festival de la Velocidad de Sydney en Eastern Creek MICHAEL BERTI ARRANCA LA TEMPORADA 2024 EN AUSTRALIA El motociclista venezolano Michael Berti participará este fin de semana 17 y 18 de febrero en el mundialista trazado australiano de Eastern Creek, en el denominado Sydney Festival of Speed, competencia por invitación en la que estará en acción en tres categorías al manillar de máquinas clásicas de 500, 750 y 1000cc. El caraqueño Michael Berti, residente en la localidad de Byron Bay (ubicada al oriente de Australia, muy cercana de la Costa de Oro), se estrenó a fines de 2022 en las carreras para motos vintage o clásicas, al contar con el respaldo de un par de entusiastas preparadores locales especialistas en mecánica Ducati, los que tienen su base de operaciones en la misma población costera de Byron Bay. Durante la campaña 2023 Michael Berti, de 48 años de edad, coleccionó innumerables victorias y títulos en diferentes trazados australianos al manillar de las impecables Ducati de 750 y 1000cc atendidas por Bob Gardner y Jim Knight, y en la presente temporada incorporarán otra moto pero reservada a la cilindrada del medio litro, por supuesto, siempre de la marca italiana de Borgo Panigale. “Para este inicio de año hemos podido incorporar una moto de 500cc que se suma a la 750 y la 1000cc – confirma Michael Berti – Aquí las distancias son realmente tremendas y, por ejemplo, llegar a una de las pistas del presente calendario toma tres días y eso echándole pichón sin detenerse mucho, así que tres de ida y tres de vuelta, uno está una semana fuera de casa, mientras para ir a Philipe Island son dos días de viaje. Los dueños de las motos, Bob Garner y mi pana Jim Knight, están contentos, entusiasmados, preparando sus máquinas y vamos a ir a Easter Creek a pasarla bien. Con la 1000 de Jim tenemos más eventos y estamos cuadrando con otro amante de las carreras clásicas que vive aquí en la zona que quiere que le llevemos la moto en nuestra camioneta, lo que nos ayudaría para bajar los costos totales. Para darse una idea de lo que son los viajes aquí, el año pasado íbamos a ir Tasmania a una fecha del campeonato australiano, pero el ferry estaba agotado tres meses antes porque hay que manejar hasta Melbourne como dos días y después tomar el barco para cruzar el Mar de Tasmania”. El año pasado Michael Berti tuvo su bautizo triunfal en tierras oceánicas al triunfar en la misma pista de Easter Creek o Sydney Motorsport Park al manillar de una impecable Ducati TT2 de 750cc construida en 1982, máquina con la que festejó en lo más alto del podio en la tercera y última serie de la clase para las motos del Período 5 (de 1973 a 1982) F750cc, sobre el mundialista trazado de 3.9 kilómetros de longitud ubicado en Nueva Gales del Sur. Para juntar fondos para poder asistir a los eventos previstos en este 2024, Michael Berti diseñó y elaboró unas franelas con motivos del equipo de carreras y con el dinero obtenido gracias a la venta de más de medio centenar de tejidos, ha garantizado parte del presupuesto para cubrir las inscripciones para un par de eventos en este arranque previsto en la mundialista pista de Easter Creek, enclavada a las afueras de Sydney.

