MICHAEL BERTI competirá en el programa del campeonato australiano de Superbikes

Después de conquistar hasta nueve victorias hace unas semanas en el trazado de Eastern Creek o Sydney Motorsport Park, el motociclista venezolano Michael Berti competirá este fin de semana en el mundialista circuito ubicado en la provincia de Nueva Gales del Sur, para participar en la serie Superbike Masters que acompañará a los protagonistas del certamen profesional australiano.

En esta ocasión, el caraqueño Berti tomará la salida al manillar de una Ducati TT de 1982 de la máxima cilindrada 1000cc y el evento tiene la particularidad de realizarse en horario nocturno. Será la primera vez en veinte años que Michael Berti manejará una moto de carreras en horas de la noche, tras su última participación en las 24 Horas de Cataluña de 2004 celebradas en el trazado de Montmeló, en España.

Durante los entrenamientos de clasificación realizados el viernes, Michael Berti se ubicó en el octavo lugar en el pelotón de veintidós inscritos, de los que solo dieciséis lograron un puesto en la formación de salida. La Ducati TT2 992 identificada con el número 17 perteneciente a la categoría P5/F1, registró su mejor vuelta en 1’40”872, mientras la pole position absoluta fue para una Yamaha FZR 1040 de la división P6/13 con 1’35”575.

“Volvemos a Eastern Creek pero esta vez las motos clásicas correrán como invitadas dentro del programa del Australian Superbike – comentó Michael Berti – Participaremos únicamente con la 1000cc, lo que nos permitirá afinar mejor en la puesta a punto y concentrarnos en hacer una buena vuelta rápida, algo que se hace mucho más complicado alcanzar cuando tenemos que manejar también la 500 y la 750cc. Creo que podremos mejorar los tiempos porque cada vez que me monte en la 1000cc tendré las mismas referencias, trabajaremos y pensaremos solamente en esa moto. En cambio cuando nos subimos a las otras, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva porque el comportamiento es distinto en puntos de frenada y otras características de manejo de rendimiento. Parece mentira, pero a medida que uno se hace mayor, no solo el cuerpo es menos ágil sino también el cerebro que se pone más lento. Como siempre, la idea es pasarla muy bien y compartir con pilotos que uno ha admirado como es el caso de Gary McCoy, quien está inscrito”.

La clase Superbike Masters contará con dos tandas de entrenamientos libres de 15 minutos cada una, mientras la clasificación se realizó al caer la tarde del sábado a las 5 y 50 pm. La primera carrera tendrá un recorrido de 6 vueltas y arrancará a las 9 y 40 pm. La segunda manga, también sobre un recorrido de media docena de vueltas.

