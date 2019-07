MotoGP: Hermanos Márquez correrán juntos en la carrera solidaria Allianz Night Run

El piloto catalán siete veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez, y su hermano, el piloto de Moto2 Álex Márquez, participarán este sábado en la carrera solidaria Allianz Night Run, que se celebrará en el circuito Barcelona-Catalunya.

El evento, impulsado por el propio Marc Márquez, servirá para colaborar con la ONG Aldeas Infantiles SOS.

Los dos hermanos correrán en la carrera, en la que habrá una modalidad de cinco kilómetros y otra de diez. Además, los dos pilotos del mundial de motociclismo repartirán los premios a los ganadores

