TOKIO.- Las autoridades de Japón activaron una alerta de tsunami tras un terremoto de 6,5 grados en la escala de Ritcher que azotó hoy el norte del país asiático.

El temblor se registró a las 10:22 p.m hora local y el epicentro se situó a diez kilómetros de profundidad.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento sísmico tuvo una intensidad considerable en la región de Niigata.

Aunque por ahora no se ha informado de daños, algunas áreas afectadas por el sismo se encuentran incomunicadas vía telefónica, según la cadena pública NHK.

Alerta de tsunami en Japón

Las autoridades niponas, dieron la señal de alerta sobre posibles tsunamis en las prefecturas de Niigata, Yamagata y Ishikawa.

La Agencia Meteorológica también informó que el movimiento sísmico tuvo una intensidad de 6 grados (rango superior) en la escala japonesa (de 12 grados).

En la escala sísmica japonesa, una intensidad de +6 grados implica un violento movimiento sísmico.

Según NHK, el centro nuclear de Kashiwazaki, en Niigata, tiene siete reactores, pero todos estaban apagados hoy.

Poderoso sismo de 6.5 grados sacude Japón y activa alerta de Tsunami was last modified: by

En : Noticias Internacionales