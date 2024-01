El terremoto del 1 de enero de 2024 en Japón ha cobrado hasta ahora casi 100 víctimas

Japón se recupera del terremoto de 7.6 grados, siguen contando las víctimas, evaluando los daños y estableciendo qué desafíos les depara a las zonas afectadas en las próximas semanas.

El lunes 1 de enero de 2024, Japón se vio sacudido por un terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richter. El epicentro del terremoto se localizó en la prefectura de Ishikawa, en la región central del país, y se sintió en gran parte de Honshu, la isla principal de Japón.

El terremoto provocó daños generalizados en la región afectada, incluyendo derrumbes de edificios, cortes de electricidad y servicios públicos, e incendios.

Los daños materiales también fueron considerables. Se estima que más de 20.000 edificios resultaron dañados o destruidos, y que más de 100.000 personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares.

La respuesta del gobierno japonés al terremoto fue rápida y coordinada. Las autoridades desplegaron equipos de rescate para ayudar a las personas atrapadas bajo los escombros, y brindaron asistencia a los damnificados.

En las primeras horas tras el terremoto, se emitió una alerta de tsunami para la costa de Honshu. Sin embargo, la alerta fue levantada poco después, ya que no se registraron olas de gran altura.

El terremoto de 7,6 grados fue un duro golpe para Japón, un país que está acostumbrado a los desastres naturales. Sin embargo, el país cuenta con un sistema de respuesta a emergencias bien desarrollado, que le permitió responder de manera rápida y eficaz a la crisis.

Se suman víctimas y daños a medida que los rescatistas logran ingresar a las zonas comprometidas por el sismo

Las autoridades japonesas confirmaron la muerte de al menos 62 personas y la desaparición de otras 30. La mayoría de las víctimas se registraron en la prefectura de Ishikawa, donde el terremoto tuvo su epicentro.

Los daños materiales también fueron considerables. Se estima que más de 20.000 edificios resultaron dañados o destruidos, y que más de 100.000 personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares.

Las prefecturas más afectadas por el terremoto fueron Ishikawa, Fukui, Gifu y Nagano. En estas prefecturas, se registraron numerosos derrumbes de edificios, cortes de electricidad y servicios públicos, e incendios.

La respuesta del gobierno nipón ha sido criticada por ser «muy acostumbrada» a este tipo de sucesos.

La respuesta del gobierno japonés al terremoto fue rápida y coordinada. Las autoridades desplegaron equipos de rescate para ayudar a las personas atrapadas bajo los escombros, y brindaron asistencia a los damnificados.

En las primeras horas tras el terremoto, se emitió una alerta de tsunami para la costa de Honshu. Sin embargo, la alerta fue levantada poco después, ya que no se registraron olas de gran altura.

El gobierno también anunció una serie de medidas de apoyo a los damnificados, incluyendo subsidios para la reconstrucción de viviendas y negocios, y asistencia médica y psicológica.

Los habitantes de las zonas afectadas comienzan a evaluar los desafíos que deben afrontar en el futuro próximo

El terremoto de 7,6 grados dejó a Japón con una serie de desafíos por afrontar. En primer lugar, se deberá reconstruir la infraestructura dañada, lo que requerirá una inversión considerable.

En segundo lugar, se deberá brindar asistencia a los damnificados, que perdieron sus hogares y medios de vida. Esto incluye la provisión de alimentos, agua, refugio y atención médica.

En tercer lugar, se deberá evaluar los daños ambientales causados por el terremoto, y tomar las medidas necesarias para prevenir futuros desastres.

Japón es un país que está acostumbrado a los desastres naturales. Sin embargo, el terremoto de 7,6 grados fue un duro golpe para el país. El gobierno japonés deberá trabajar duro para superar los desafíos que dejó el terremoto, y reconstruir la región afectada.

Más imágenes del desastre de Japón. Parte de una montaña colapsó. pic.twitter.com/TyCODmuJmo — Fer🇻🇪🇯🇵 (@FerVeneppon) January 3, 2024

🇯🇵Nuevo terremoto en Japón con alerta de tsunami

Ya son 62 los muertos pic.twitter.com/40qaVfZ9PF — Dan-i-El (@DanielJ23480098) January 3, 2024

Se ha declarado un incendio en un área comercial de la ciudad de Kitakyushu, en el sudoeste de Japón. Hasta el momento no se ha informado de heridos. Los bomberos siguen trabajando en las labores de extinción más de dos horas después. Madre mía, 2024…pic.twitter.com/ZKI0uDbFOo — María Roldán (@mroldana) January 3, 2024

Vean la amplitud del movimiento de las edificaciones y estructuras durante el sismo de Japón 🇯🇵. Es sorprendente. pic.twitter.com/OafAuowQ4l — GeotechTips (@GeotechTips) January 3, 2024

Movimiento del suelo durante el sismo de magnitud preliminar 7,6 grados en Japón. pic.twitter.com/ROIcdsThI6 — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) January 1, 2024

Tsunami en Ishinomaki, tras el terremoto del día 01 de enero, en Japón. Hasta el momento llega a 50 fallecidos. Se parece al Tsunami de 2011. #TerremotoJapon pic.twitter.com/DzY4oyB0vk — 👽 𝔄𝔩𝔢𝔵𝔞𝔫𝔡𝔢𝔯 ℌ𝔢𝔩𝔟𝔢𝔯𝔱 💻🎸🇵🇪 (@lexanderhelbert) January 2, 2024

