Cerrarán parque Disney de Tokio por el coronavirus.

Tras la esparcimiento del coronavirus por todo el mundo, los parques de diversiones Dineyland Tokyo y Disney sea decidieron cerrar sus puertas al público para evitar el contagio.

El primer ministro, Shinzo Abe realizó una solicitud de cancelar o posponer grandes eventos durante de dos semanas.

El tiempo que permanecerán cerrados estos parques al igual que el de Universal Studio será de dos semanas para evitar la propagación del virus.

Sin duda será una pérdida significativa, ya que el lugar recibe al menos 32 millones de visitantes al año.

Esta será la primera vez que estos parques permanecen cerrados por un tiempo prolongado, desde el 2011, cuando ocurrió el terremoto y el tsunami al noroeste de Japón.

Estipulan poder aperturar de nuevo a partir del 16 de marzo, siempre y cuando este de acuerdo los entes gubernamentales.

