Venezuela se impone en el gran estreno de “Betty en NY”

Recientemente se llevó a cabo en las instalaciones de Telemundo Center la presentación oficial del primer episodio de “Betty en NY”; una súper producción que reúne a los venezolanos Sabrina Seara, Verónica Schneider, Rodolfo Salas, Saúl Mendoza, y Willy Martin, gracias a la gestión internacional lograda por la agencia “Luis Luyando Management”.

“Betty en NY” será estrenada este 6 de febrero en horas de la noche por Telemundo Center. Allí el grupo de venezolanos figurarán bajo los siguientes roles estelares: Sabrina Seara será “Marcela Valencia”, Verónica Schneider “Catalina Escarpa”, Rodolfo Salas “Daniel Valencia”, Saúl Mendoza “Andrés”, y Willy Martin interpretará a “Elvis”.

Esta telenovela es producida por Telemundo Global Studios y es distribuida por Telemundo Internacional. Miguel Varoni es el productor ejecutivo de esta historia que ha calado con total éxito en sus versiones anteriores. Recordemos que “Betty en NY” es la versión estadounidense de la telenovela colombiana “Yo soy, Betty La Fea” creada en 1999 por Fernando Gaitán.

“Betty en NY” inició sus grabaciones el 27 de noviembre del 2018, y es la primera historia en grabarse en la nueva sede de Telemundo.

El cuadro protagónico de esta obra recae sobre los hombros de los actores: Elyfer Torres, Erick Elías, Aarón Díaz, y la venezolana, Sabrina Seara.

Para más información, pueden seguir las cuentas de instagram de los artistas: @seara_sabrina @veroschneider @willymartin @saulmauricio y @rodolfosalas03

